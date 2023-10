Lutte contre le terrorisme : Le détachement de Gendarmerie de Gomboro vole aux secours des populations

publicite

Dans le cadre de ses actions civilo-militaires, le « Capitaine Tonnerre » et ses hommes ont, une fois de plus, laissé parler leur cœur le 12 octobre 2023.

En effet, le personnel de ce détachement a fait don de vivres pour soutenir et accompagner les enseignants, le personnel de santé volontaire et les VDP de cette commune rurale de la province du Sourou. Le don était composé de sacs de riz, des produits de consommation et d’un lot de fournitures.

Ce geste, aussi modeste soit-il, vient galvaniser tous ces hommes et femmes volontaires de la localité qui contribuent, aux côtés des gendarmes, à semer des graines d’espoir dans les cœurs des populations de Gomboro.

Source : Service presse DCRPGN

