Sold Yaar : S’habiller avec classe sans avoir des mots de tête 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ouagadougou célébrera l’avenir de la friperie du 24 au 25 novembre 2023 à travers la première édition du festival « SOLD YAAR ». L’évènement se déroulera en deux étapes à travers un panel et une exposition.

La suite après cette publicité

Passionnés de la mode, amoureux de la friperie… Ouagadougou vibrera à travers la première édition du festival « Sold Yaar » du 24 au 25 novembre 2023. L’évènement, aux dires du promoteur, Ivan Georges Lionel Bationo, par ailleurs promoteur de la boutique de friperie « Ma fripe chic », est une manière de réunir les vendeurs et les consommateurs de la friperie pendant 48h pour rehausser ce secteur.

« Nous avons mis en place ce festival, pour réunir tous les vendeurs de friperie et les boutiques qui sont dans la mode et qui ont des vêtements qu’ils peuvent mettre en solde pour permettre à la population de s’habiller sans pour autant avoir des maux de tête », explique-t-il.

La première édition de « Sold Yaar » se tiendra en deux étapes

Pour cette première édition, Ivan Bationo explique que le festival se tiendra en deux étapes. « Nous aurons d’abord le panel qui aura lieu le 18 novembre 2023. Ce panel c’est dans le but de montrer que la friperie est une entreprise. Le thème est ‘La fripe en entreprise, analyser toutes les étapes de l’approvisionnement à la vente’.

Montrer en quoi la friperie représente une opportunité entrepreneuriale pour les jeunes. A la seconde phase, nous aurons la foire, le festival proprement dit qui va se dérouler du 24 au 25 novembre. A cette foire, vous aurez des vêtements de friperies et parallèlement un côté festif, c’est-à-dire de l’animation avec des stands de boissons et des stands de nourriture », confie-t-il.

Pour Ivan Georges Lionel Bationo, à la date d’aujourd’hui, ils ont une douzaine inscrite pour les stands et attendent une cinquantaine avec les prix des stands qui varient entre 20.000f et 30.000f et des avantages pour les vendeurs de friperies qui auront des comptes ouverts et avec le temps, leur permettre d’avoir des financements avec la structure partenaire.

Saly OUATTARA

Burkina 24

Écouter l’article

publicite