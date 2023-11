Victoire des Étalons face à l’Éthiopie : « Chez nous les joueurs, tout va bien et il n’y a pas de clans » (Issoufou Dayo)

publicite

Après le match contre l’Éthiopie, le capitaine des Étalons Bertrand Traoré est touché. L’information inquiète ses coéquipiers. Issoufou Dayo l’a confirmée dans ses propos d’après match ce mardi 21 novembre 2023.

Pour lui, il faut véritablement aller de l’avant avant cette CAN. « On a un bon groupe, c’est la blessure de Bertrand qui m’inquiète un peu, vu que ça fait un bout de temps qu’il ne joue pas dans son club, il s’est blessé avec la sélection, il est revenu en forme et aujourd’hui, il est un peu touché et ça fait mal au cœur. Dans les vestiaires, il apporte énormément. On est tous touchés, ça fait mal au cœur et on est là avec lui », a confié Issoufou Dayo.

Parlant de la CAN, le vice-capitaine a été clair, il faut une confiance sur l’équipe. « On demande à tout le monde de mettre balle à terre. Qu’on le veuille ou pas, Abidjan c’est chez nous et on va tout donner. Chez nous les joueurs, tout va bien et il n’y a pas de clans. On va tout donner, on a besoin vraiment de ça, qu’on soit tous unis. On a besoin de tout le monde, on va tout donner tant qu’on reste unis », a ajouté Issoufou Dayo. Après cette deuxième journée, les Étalons vont directement à la CAN Côte d’Ivoire.

