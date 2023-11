Burkina Faso : Une nouvelle coalition solidaire des actions de la transition

publicite

La Coalition nationale pour le Faso (CNPF) a officiellement fait savoir son existence en tant que nouvelle coalition de veille citoyenne au Burkina Faso, ce vendredi 24 novembre 2023, à Ouagadougou.

La Coalition nationale pour le Faso (CNPF), des dires de son porte-parole, Hassane Bationo, se veut être une réponse collective et audacieuse aux défis actuels du Burkina Faso.

« Rassembler pour la première fois et de façon inclusive, toutes les sommités décisionnelles et influentes du Burkina Faso autour de l’esprit d’unité nationale et d’union sacrée autour de la nation pour une transition réussie ; lancer un appel solennel à la tolérance et à la cohésion nationale ; faire un diagnostic participatif et inclusif de la gestion des un an du pouvoir de la transition politique sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré ; proposer un mémorandum d’actions aux autorités de la transition ; porter les nouvelles et réelles aspirations de gouvernance du peuple burkinabè aux partenaires et organisations sous régionales, régionales et internationales ; faire le lobbying international au profit de la transition politique en cours ; soutenir l’ensemble des forces combattantes FDS/VDP dans leur élan sacrificiel de reconquête du territoire national », a entre autres cité Hassane Bationo comme objectifs poursuivis par la coalition.

La conférence de presse a aussi servi de cadre à la coalition pour « lancer un appel solennel et patriotique à la réflexion à travers l’organisation les jours à venir d’un forum Citoyen pour la Nation qui réunira plus de 10 000 participants sous le thème ‘’Quel Burkina Faso Politique, Economique et Social actuel et post Transition ? La contribution citoyenne des filles et fils de la Nation’’».

La coalition a en somme exprimé « son engagement ferme » à soutenir la transition. Ce, en saluant les actions « courageuses » de son président, le Capitaine Ibrahim Traoré. « La C.N.P.F se positionne comme une force de soutien pour accompagner le projet politique du Président Traoré, consciente des défis mais résolue à contribuer à la réussite de cette transition cruciale », a dit le porte-parole de la coalition.

La coalition compte en son sein des leaders d’Organisations de la société civile (OSC), d’associations, du monde économique, du monde politique, des coutumiers et des religieux.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

