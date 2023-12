Les enjeux et défis de la gouvernance du contenu local au cœur de la Journée du fournisseur minier 2023 du Burkina Faso

Simon-Pierre Boussim, Ministre de l’énergie, des mines et des carrières, a officiellement lancé la 4e édition de la Journée du fournisseur minier (JFM) du Burkina Faso, ce mercredi 6 décembre 2023 à Ouagadougou, à la salle des fêtes de Ouaga 2000.

Initiée par l’Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et services miniers (ABSM), la JFM 2023 se tient deux jours durant, soit du 06 au 07 décembre avec pour thème « Enjeux et défis de la gouvernance du contenu local dans le secteur minier burkinabè ».

Simon-Pierre Boussim, Ministre de l’énergie, des mines et des carrières, a salué la tenue de ce cadre d’échanges et de partage d’expériences ainsi que le thème choisi pour « sa pertinence remarquable » au regard du contexte.

En attendant les résultats qui résulteront dudit cadre, et qui feront l’objet d’une attention particulière par son département, le ministre de l’énergie s’est permis de faire ce qu’il a qualifié de « campagne de valeurs burkinabè ».

« Soyez patriotes, encore patriotes et enfin patriotes ; soyez intègres, encore intègres et enfin intègres ; placez l’intérêt national et l’intérêt public au-dessus de vos intérêts individuels ; respectez les textes sur le contenu local, mais surtout respectez l’esprit des textes sur le contenu local », s’est-il adressé au secteur privé national.

Il a en outre fait comprendre aux sociétés minières et leurs différents sous-traitants, qu’au-delà du respect de la règlementation nationale, la promotion du développement durable est un précepte de la gouvernance des ressources naturelles, qui commande la promotion du contenu local…

Pour Yves Zongo, président de l’Alliance des fournisseurs burkinabè des biens et services miniers (ABSM), ces 48 h sont des moments qui vont leur permettre de faire de l’auto-critique. « Un travail de fond pour nous permettre de renforcer ce que nous avons engagé ; si nous sommes sur le bon chemin, que nous puissions continuer », a-t-il indiqué.

Laurent Michel Dabiré, représentant de la Chambre des mines, a souhaité que l’on puisse s’appesantir sur d’autres aspects du contenu local qui sont tout aussi importants pour faire du développement minier un véritable levier de développement économique et social. Les officiels ont eu droit, en marge de l’ouverture officielle, à une visite guidée des stands.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

