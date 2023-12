Trois présumés cyber-escrocs arrêtés par la Gendarmerie Nationale

publicite

Arrestation de trois présumés cyber-escrocs par la Section de Recherches de la Troisième Légion de Gendarmerie à Ouagadougou.

INFRACTIONS COMMISES : – Escroquerie,

– Tentative d’escroquerie,

– Faux et usage de faux en écriture privée,

– Usurpation de titre.

Courant le mois de novembre 2023, la Cellule Police Technique et Scientifique de la Section de Recherches de la Troisième Légion de la gendarmerie à Ouagadougou enregistrait une plainte contre X pour arnaque via les réseaux sociaux notamment Facebook et WhatsApp.

Les investigations entreprises par les gendarmes de la Cellule ont permis d’identifier et interpeller trois (03) individus, le 24 novembre 2023 dans les quartiers Garghin et Tengandogo de Ouagadougou. Ils sont deux (02) de nationalité étrangère et un (01) burkinabé, intéressés présumés auteurs des faits d’escroquerie, tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, usurpation de titre.

La manœuvre de ces cybers escrocs consistait à publier sur le net des annonces de recrutement au compte de certaines entreprises importantes toutes basées au Burkina Faso. Pour appâter les victimes, ces individus malintentionnés exigent un dossier composé des scans d’extrait de l’acte de naissance, de passeport ou Carte Nationale d’Identité et des diplômes nécessaires.

Ils recontactaient les victimes deux (02) semaines après la réception desdits dossiers, pour les informer de la sélection de leurs dossiers. Alors, les victimes sont invitées à se présenter au sein de l’entreprise qui recrute pour un entretien. Une fois à Ouagadougou ces candidats sont conduits dans un bâtiment dans lequel ils seront séquestrés en attendant que les présumés délinquants rentrent en contact avec leurs parents pour exiger le transfert des sommes d’argent qui varient entre cinq cent mille (500.000) et huit cent mille (800.000) francs CFA.

Une fois que les différents montants sont payés, les délinquants présentent l’activité QNET aux victimes et c’est en ce moment précis que les candidats sont informés de ce que leur argent avait servi à payer des produits de QNET. Après cette présentation, les victimes ont le choix d’adhérer ou pas à cette activité mais les sommes versées ne sont pas remboursables. Il faut noter que les victimes sont généralement des citoyens de pays étrangers (Cameroun, Mali, Guinée Conakry…).

Les individus interpellés ont tous reconnus les faits qui leurs sont reprochés et avouent qu’ils utilisent cette stratégie pour appâter leurs contacts sur les réseaux sociaux afin d’obtenir leur adhésion à QNET.

Au cours des investigations, trois (03) téléphones portables ont été saisis sur les présumés auteurs au moment de leur arrestation. Ces appareils étaient utilisés pour faire le montage des différentes fausses annonces de recrutement envoyées aux victimes.

Au terme de l’enquête, les trois présumés auteurs ont été présentés à monsieur le Procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance de Ouaga II. L’enquête se poursuit afin d’interpeller les complices et démanteler d’autres réseaux afin d’éradiquer cette pratique mafieuse.

C’est l’occasion d’inviter la population à plus de prudence face aux annonces de recrutement faites sur les réseaux sociaux au compte des entreprises. Aussi, elle peut dénoncer tout cas suspect à travers les numéros verts ci-après :

-Centre Nationale de Veille et d’Alerte : 1010

-Gendarmerie : 16

-Police : 17

Source : Gendarmerie Nationale, 12 décembre 2023

