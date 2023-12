Burkina Faso : La Fondation FASOPIQ tend la main aux personnes démunies 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ayant fait du social son sacerdoce, la Fondation FASOPIQ soutient les personnes en conditions difficiles. Dans les lignes qui suivent, Dr Prince Frejus Quenum, fondateur de la Fondation FASOPIQ fait part des œuvres posées…

La suite après cette publicité

Burkina 24: Présentez-nous la fondation FOSOPIQ.

Dr Prince Frejus Quenum: La Fondation Fasopiq, créée depuis 2019, a pour noble objectif de promouvoir la paix et l’excellence dans tous les domaines. Elle repose sur trois piliers fondamentaux. Tout d’abord, le pilier social. La Fondation Fasopiq s’engage à venir en aide aux personnes défavorisées en leur fournissant des dons en nature et ou en espèces. Elle souhaite ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables.

Ensuite, le pilier de l’éducation. La Fondation Fosopiq s’investit dans la dispensation de cours d’enseignement général, technique et professionnel à travers une application associée à sa plate-forme éducative. Dans cette optique, elle aspire à créer une école moderne de référence en Côte d’Ivoire et dans les pays de la sous-région. De plus, la Fondation vise à sensibiliser la jeunesse africaine aux problématiques telles que l’immigration clandestine, la consommation de stupéfiants, les grossesses précoces et la tricherie en milieu scolaire.

Enfin, le pilier de l’environnement. La Fondation Fasopiq s’engage à sensibiliser la population aux bonnes pratiques liées à la protection de l’environnement et à mener des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique.

Burkina 24: Qu’est-ce qui a motivé la création de la fondation Fasopiq ?

Dr Prince Frejus Quenum: La création de la Fondation Fasopiq a été motivée par plusieurs facteurs importants. Son objectif noble est de promouvoir la paix et l’excellence dans tous les domaines. Les créateurs de la fondation ont identifié trois piliers fondamentaux sur lesquels elle repose.

En résumé, la création de la Fondation a été motivée par le désir de faire une différence positive dans la société en aidant les personnes défavorisées, en fournissant une éducation de qualité et en sensibilisant à la protection de l’environnement… Le jeudi 30 novembre 2023, la Fondation a organisé une mission humanitaire à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette initiative a été financée par le président fondateur de la Fondation lui-même.

La Fondation a distribué des cahiers, des stylos et des boîtes de craies aux établissements scolaires locaux, dans le but d’aider les élèves défavorisés de la région à accéder à des fournitures scolaires de base. La distribution s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et empreinte d’espoir.

Les élèves bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ces fournitures qui leur offrent une possibilité d’améliorer leur éducation. En investissant dans leur éducation, la Fondation contribue à offrir de meilleures chances d’avenir à ces jeunes générations.

Burkina 24: Quel est votre message à l’endroit du peuple burkinabè pour sortir de la crise ?

Dr Prince Frejus Quenum: Notre message serait de transmettre un soutien solidaire et un sentiment d’espoir. En ces temps de défis, nous appelons tous les Burkinabè à rester unis et solidaires. Seule l’union fait la force, et ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Quelle que soit notre diversité d’opinions ou de croyances, nous avons le pouvoir de grandir et de prospérer en travaillant ensemble vers un Burkina Faso plus paisible et sûr.

Restons en symbiose, tendons la main les uns aux autres et travaillons main dans la main pour surmonter cette crise. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour toutes les générations à venir.

La Fondation reste solidaire avec le peuple burkinabè et est prête à apporter son soutien dans la mesure de ses capacités. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à la construction d’un Burkina Faso plus stable et pacifique.

Burkina 24: Votre mot de fin ?

Dr Prince Frejus Quenum: Chers partenaires de Burkina 24, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre engagement continu à informer et à sensibiliser le public sur les questions essentielles qui touchent le Burkina Faso. Votre travail est inestimable en ces moments difficiles.

Nous souhaitons également remercier chaleureusement le coordinateur national de la Fondation au Burkina Faso et les autorités burkinabè pour leur dévouement et leurs efforts inlassables dans la recherche de solutions à la crise sécuritaire. Votre engagement envers la paix et la stabilité est un exemple inspirant pour nous tous.

Propos recueillis par Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite