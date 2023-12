Burkina Faso : Le RJC-PS, un nouveau Réseau de journalistes et communicants pour la promotion de la protection sociale

publicite

Le Réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale (RJC-PS) a fait son baptême de feu ce mercredi 13 décembre 2023 à Ouagadougou. Une occasion pour le bureau exécutif de décliner ses objectifs et ses perspectives.

Le Réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale (RJC-PS) est une association qui se donne pour prérogatives de contribuer à la promotion et la consolidation de la protection sociale au Burkina Faso. Le président du RJC-PS Jean Baptiste Bouda a expliqué que l’objectif du réseau est de renforcer la contribution des journalistes et communicants dans le domaine de la protection sociale.

« Notre mission, ancrée dans notre engagement profond envers le bien-être et la dignité de tous les citoyens et citoyennes, de mettre en lumière et de rendre compte de manière transparente et responsable des actions et initiatives entreprises dans le domaine de la protection sociale au Burkina Faso », a-t-il décliné.

En termes de perspectives, le président du RJC-PS a indiqué que plusieurs activités sont prévues pour cette fin d’année et le début de l’année 2024. A l’écouter, il est prévu une visite aux structures œuvrant dans le domaine de la protection sociale ; un atelier sur la communication en temps de crise : éthique et déontologie ; un séminaire sur les domaines d’intervention des différentes structures du domaine de la protection sociale…

Jean Baptiste Bouda a notifié que le réseau est ouvert à tous journalistes et communicants exerçant au Burkina Faso qui s’intéresse particulièrement aux questions de protection sociale. Du reste, une somme de 3000 FCFA est exigée comme frais d’adhésion aux nouveaux membres et une contribution de 5000 FCFA par an pour les membres du réseau.

Pour rappel, le Réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale (RJC-PS) a été créé en octobre 2023 et a officiellement été reconnu le 13 novembre 2023. Sa mission est de contribuer à la promotion de la protection sociale pour tous les Burkinabè.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

