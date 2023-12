Burkina Faso : L’ambassadeur de l’Union européenne visite des infrastructures financées par son institution à Kaya

publicite

L’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, a visité plusieurs infrastructures financées par l’Union européenne dans la commune de Kaya, en compagnie des autorités locales du Centre-Nord et des partenaires de mise en œuvre des différents projets ce mardi 12 décembre 2023.

L’Union européenne en partenariat avec le gouvernement burkinabè, ONU-Habitat et le Programme alimentaire mondial (PAM), a financé la construction de logements, d’infrastructures d’eau, de centres de santé et d’écoles dans la région du Centre-Nord, au profit des personnes déplacées internes et des personnes vulnérables.

À cela s’ajoute le soutien à des activités génératrices de revenus, au profit des femmes. L’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina, Daniel Aristi Gaztelumendi, a effectué une visite terrain à Kaya ce mardi 12 décembre 2023 sur des projets financés par son institution.

Le projet de Renforcement de la résilience des collectivités territoriales du Burkina Faso face aux déplacements massifs des populations et à la pandémie du COVID-19 », est l’un des projets financés à hauteur de 2.6 milliards FCFA, mis en œuvre par ONU-Habitat. 312 logements construits dans 4 villes dont 100 pour la ville de Kaya au profit à 1 800 personnes déplacées internes et ménages hôtes.

La cité communale de Kaya, réalisée dans le cadre de ce projet, a accueilli la délégation en début de matinée. 100 logements sur des parcelles d’une superficie minimale de 150 m2 sont réalisés. La construction de ces logements est axée sur une approche territoriale intégrée dans une zone d’urbanisation future selon Yombi Ouédraogo, chargé de projet à ONU-Habitat.

À l’intérieur de la cité, il y a de l’espace de construction d’infrastructures scolaires, des bosquets, des espaces récréatifs pour enfants, etc. En terme de commodités, ces logements sont équipés de lumière photovoltaïque, des toilettes écologiques. Un château d’eau de 12 m3 ramifié à 6 bornes-fontaines qui servent aussi bien les résidents de la cité ainsi que les communautés hôtes.

« Ce n’est pas ici seulement que le financement de l’Union Européenne a permis de réaliser des cités. À Tougouri, il y a 100 logements qui ont été construits avec les mêmes commodités et la même approche, à Dori ça été exactement la même chose et à Kongoussi c’est la même chose. Donc au total, 312 logements qui ont été construits pour les ménages », informe Yombi Ouédraogo.

L’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Daniel Aristi Gaztelumendi, a affiché sa satisfaction après avoir visité les réalisations et après s’être entretenu avec les bénéficiaires. « Les résultats sont visibles et palpables », a-t-il dit avant d’ajouter que « c’est un partenariat exceptionnel.

Ce qui m’a surtout frappé c’est la résilience, le courage des gens que j’ai pu rencontrer. Les communautés hôtes et les communautés qui arrivent à vivre ensemble en bonne entente, c’est extraordinaire, je suis très épaté ».

Kaya est la première commune qui accueille le plus de déplacés internes selon Adama Simporé, premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Kaya qui salue le projet. « Nous remercions ONI-Habitat à travers l’Union européenne, qui est venu accompagner les autorités pour que les populations aient un logement décent pour préserver leur intimité », a-t-il exprimé.

Aussi, l’Union européenne appuie le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) avec des projets structurants intégrés de résilience qui visent le renforcement de la cohabitation pacifique, comme le projet « Renforcer la cohésion sociale par un soutien multidimensionnel aux personnes déplacées à long terme et aux populations hôtes dans le Sahel et le Centre-Nord du Burkina Faso.

Les travaux d’infrastructures, forages, curage de caniveaux, récupération de terre, jardins maraichers et jardins scolaires, ouvrages de mobilisation d’eau, ouvrages de franchissement ont été réalisés dans le cadre de ce projet, en plus des formations classiques de production de savon, l’élevage, etc.

Au secteur 2 de Kaya, des bénéficiaires étaient mobilisés autour des focus groups, une séance de démonstration de fabrication de savon, sous les yeux de l’ambassadeur qui a pu toucher du doigt le travail abattu par ses partenaires.

Selon Elvira Pruscini, représentante du PAM, l’approche territoriale intégrée de ce projet permet en outre de s’attaquer aux défis multiformes dans la zone d’intervention : sécurité et déplacements internes, insécurité alimentaire, cohésion sociale, création d’opportunités économiques.

« 60 femmes formées à la production de savon, 100 femmes formées en entrepreneuriat. On a accompagné 300 ménages avec des petits ruminants, de la volaille », a ajouté Béranger Méda, de l’unité résidence du bureau terrain Kaya du PAM.

C’est donc un exemple de partenariat réussi avec de belles réalisations, selon l’ambassadeur. « Quand on me dit merci, c’est grâce à vous on a pu faire cela, nous, on est content de pouvoir aider un petit peu. C’est vraiment les gens de la communauté qui ont travaillé pour qu’on puisse avoir les résultats auxquels nous sommes parvenus », a-t-il terminé.

Akim KY

Burkina 24

