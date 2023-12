Célébration en différé de la Journée internationale du migrant 2023 : Des journalistes formés et sensibilisés

publicite

A l’occasion de la célébration en différé de la Journée internationale du migrant 2023, le Réseau syndical sur la migration au Burkina Faso a initié une session de formation et de sensibilisation au profit des Hommes de médias, ce samedi 30 décembre 2023 à Ouagadougou.

Selon le Coordonnateur du Réseau syndical sur la migration au Burkina Faso (RSM-BF), Pépin Zoringré, il s’agit pour les Hommes de médias, à travers cette session de formation et de sensibilisation, de mieux connaitre le monde du travailleur migrant et sa contribution au développement économique et social pour le pays d’origine et pour le pays de destination ou d’accueil.

Ainsi, il a été projeté aux participants un film sur des Africaines contraintes de se prostituer en Inde en échange de leur liberté, parce que retenues contre leur gré dans ledit pays après un rêve qui leur a été vendu depuis leur pays d’origine ou de résidence.

A la suite de cette projection, qui n’a pas manqué de susciter des réactions, il a été fait une communication autour de « l’importance du lien entre migration et développement et l’opposition entre la migration par choix et la migration par nécessité ».

Pour Marcel Zanté, Secrétaire général (SG) de la Confédération nationale des travailleurs burkinabè (CNTB), le thème de la célébration « Journée Internationale des Migrants 2023 : Agissons ensemble pour une migration de main d’œuvre régulière et ordonnée contribuant au développement durable ! », est d’une grande importance en ce sens qu’il « permettra aux participants de connaitre les réalités de la migration de la main d’œuvre et sa contribution au développement du Burkina ».

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

