Burkina Faso : La mise en œuvre des projets PPP jugée globalement satisfaisante

La Commission de Partenariat public-privé (PPP) a tenu sa session ordinaire de l’année le vendredi 29 décembre 2023 à Ouagadougou.

Cette session était consacrée à l’examen et à la validation du rapport d’évaluation sur la situation d’exécution des projets PPP au 30 septembre 2023 au Burkina Faso. Le document concerne quinze Contrats PPP portés par six départements ministériels pour un montant total de plus de 660 milliards de FCFA.

Dr Aboubacar Nacanabo, ministre en charge des finances, a fait savoir qu’il s’agit de faire une halte pour faire le bilan des projets en PPP. « C’est une instance statutaire pour examiner les dossiers en PPP. Vous savez que le Burkina Faso s’est engagé depuis plus de 10 ans dans la recherche de mode alternatif de financement des infrastructures et le PPP s’est avéré être une alternative crédible et on a effectivement un certain nombre de projets en PPP.

Et à chaque fois il faudrait qu’on fasse une halte pour regarder les projets et faire une évaluation sur la mise en œuvre. Identifier les difficultés et puis proposer des solutions. Donc la rencontre d’aujourd’hui, c’est pour examiner le rapport qui a été fait sur le projet PPP en cours d’exécution », a-t-il précisé.

A l’ouverture des travaux de la session, il a invité les membres de la commission à faire un examen rigoureux des performances des projets en vue de formuler des recommandations pertinentes pour une meilleure mise en œuvre du portefeuille de projets sous contrat en cours d’exécution.

Les projets PPP en cours d’exécution concernent notamment les infrastructures, l’énergie, les transports et les bâtiments. Selon le ministre, la mise en œuvre de ces projets est globalement satisfaisante.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

