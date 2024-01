Défaite des Étalons contre l’Iran : «Nous avons tenu tête à une grande équipe…» (Hubert Velud)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après la défaite contre l’Iran, le sélectionneur des Etalons s’est prononcé sur la performance de ses Poulains, ce samedi 6 janvier 2023. Hubert Velud a apprécié la performance de ses joueurs tout en pointant du doigt quelques petits manquements.

La suite après cette publicité

« Je suis satisfait du contenu proposé par l’équipe. Nous avons fait tourner l’équipe, ce qui a donné du temps de jeu à une grande partie du groupe. Nous avons tenu tête à une grande équipe et nous avons même mené au score. Malheureusement on prend deux buts un peu bête. Le premier but sur un 2e ballon et le second au moment où nous sommes en infériorité numérique. Mais nous sommes satisfaits. Nous avons géré le physique de chaque joueur pour éviter les blessures aussi. Je suis très satisfait avec beaucoup d’occasions à la clé contre un gros », a déclaré le sélectionneur après le match.

Pour le coach, le même principe sera appliqué contre la RD Congo, c’est-à-dire une rotation pour que tout le monde soit prêt le 16 janvier face à Mauritanie.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite