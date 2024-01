La méthode de Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) fait des heureux dans l’Est et la Boucle du Mouhoun

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience, les communes de Boromo, Siby, Dédougou, Fara, Poura et Toma dans la région de la Boucle du Mouhoun et les communes de Fada, Diapangou, Tibga et Diabo dans la région de l’Est bénéficient d’environ 150 km de pistes rurales. Ces travaux en cours sont réalisés par la méthode de Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO).

La suite après cette publicité

Cette méthode permet essentiellement aux populations de contribuer au développement des infrastructures dans leur région sous la supervision des ingénieurs. Elle permet surtout la création d’emplois pour les jeunes et les femmes des localités concernées.

Source : SCRP/ Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite