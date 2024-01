Burkina Faso : Pr Adjima Thiombiano invite à mettre « fin à l’absentéisme et à la présence non productive des agents dans les bureaux »

Les agents du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et du Ministère de l’Education Nationale de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN) avec les premiers responsables en tête, le Pr Adjima THIOMBIANO et Sosthène DINGARA, ont procédé à la montée des couleurs nationales à l’Immeuble de l’Education. Au nom des deux Ministres, le Pr Adjima THIOMBIANO a présenté ses vœux de nouvel an aux travailleurs avant de les inviter à plus d’abnégation au travail et à contribuer fortement pour un retour à la paix et à la sécurité dans notre pays.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima THIOMBIANO a d’abord félicité le nouveau Ministre de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Sosthène DINGARA, pour sa nomination à la tête du MENAPLN tout en lui souhaitant plein succès dans ses missions. Il a ensuite adressé ses vœux de santé et de succès professionnel et personnel à chacun des travailleurs et souhaité que cette année sonne la fin du terrorisme qui nous est imposé depuis quelques années.

Pour 2024, il a indiqué que nous devons passer à la vitesse supérieure en termes d’engagement professionnel et comportemental vis-à-vis de l’administration publique tout en mettant définitivement fin à l’absentéisme et à la présence non productive des agents dans les bureaux. « Si chacun se fait le devoir, une fois par mois, de venir honorer cette Nation à travers la montée des couleurs, ce n’est pas normal qu’après cette montée des couleurs, chacun se retourne vers des pratiques peu recommandables », a-t-il indiqué.

En matière de lutte contre le terrorisme, le Ministre THIOMBIANO a laissé entendre que tout le monde doit apporter sa contribution. Pour cela, il a invité les travailleurs à partager avec fierté les nouvelles mesures prises par le gouvernement. « Quelle que soit la volonté du gouvernement, c’est important que chacun à un moment donné ait cette fierté de pouvoir contribuer à cette bataille. Ces hommes et femmes qui sont sur le terrain, ce sont nos enfants qui ont cette fierté de donner leur poitrine pour que vous puissiez être ici aujourd’hui.

Qui sommes-nous pour penser que ça c’est leur devoir ? Ces enfants sont sur le terrain, donnent leurs vies pour que cette Nation reste debout et laissent leurs familles quelque part. Nous devons pouvoir faire quelque chose pour qu’eux aussi, ils puissent rassurer leurs familles .C’est de partager le peu que nous avons. C’est pour cela que le gouvernement a pensé qu’il faut élever le niveau de dignité de ces VDP », a indiqué le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Il a terminé en remerciant les FDS qui abattent un travail formidable pour nous permettre de circuler et de vaquer à nos occupations en toute sérénité.

Source : DCRP/MESRI

