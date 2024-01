Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré revalorise la prise en charge des VDP

publicite

0 Partages Partager Twitter

La prime d’invalidité des VDP va passer de 1 million 800 mille à 3 millions de FCFA, le salaire mensuel de 60 mille à 80 mille FCFA, le capital décès va croître de 1 million à 3 millions de FCFA et les frais d’inhumation passent de 100 mille à 250 mille FCFA… Ce sont, entre autres, les mesures prises par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour ces civils qui se sacrifient au quotidien aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour sauver le Burkina Faso des mains des terroristes. C’est ce qu’a informé l’Agence d’Information du Burkina (AIB) ce 10 janvier 2024.

La suite après cette publicité

En plus de ces mesures, selon un arrêté conjoint signé le 29 décembre 2023 par les ministères en charge de la Défense et de l’Économie, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) vont garder leur prime alimentaire de 1 500 FCFA par jour et des frais de soins médicaux de 2 000 FCFA par mois.

Dans l’optique de faire face à ces lourdes et nécessaires charges supplémentaires, le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris des mesures pour renflouer le Fonds de soutien patriotique (FSP), déjà alimenté par diverses taxes et contributions.

Joignant l’acte à la parole, le président de la Transition a encore renoncé le 3 janvier 2024 à son salaire de chef de l’État pour garder celui d’officier, pendant que les membres du gouvernement vont céder 5% de leur salaire net à compter du 1er janvier 2024.

Les fonctionnaires vont également céder 1% de leur salaire mensuel, et ceux qui disposent de primes vont en donner 25%. Les entreprises sont invitées à sacrifier 2% de leurs bénéfices annuels pour la cause nationale.

Toujours selon l’arrêté, à compter du 1er janvier 2024, les Groupements de commandement de VDP n’auront plus droit à la prise en charge de carburant qui oscillait mensuellement entre 200 et 300 mille FCFA. Pour ce faire, les VDP doivent se cotiser pour payer le carburant ou compter sur le soutien des populations et autres bonnes volontés.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐞𝐳 𝐚𝐮 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 (𝐅𝐒𝐏)

👉𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐞𝐲 : *𝟏𝟒𝟒*𝟏𝟎*𝟕𝟒𝟖𝟎𝟎𝟗𝟐*𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭#

👉𝐌𝐨𝐨𝐯 𝐦𝐨𝐧𝐞𝐲 : *𝟓𝟓𝟓*𝟐*𝟏*𝟓𝟐𝟔𝟏𝟔𝟏𝟔𝟏* 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭#

👉𝐂𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐓𝐫𝐞𝐬𝐨𝐫 : 𝐁𝐅𝟔𝟕𝟎-𝟎𝟏𝟎𝟎𝟏-𝟒𝟒𝟑𝟓𝟗𝟎𝟎𝟎𝟏𝟓𝟗𝟕-𝟎𝟑

𝐏𝐚𝐫 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐮 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐞́ 𝐚̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐞́𝐥𝐞́𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐰𝐰𝐰.𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.𝐠𝐨𝐯.𝐛𝐟.

Source : AIB

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite