Burkina Faso : Des filles et fils de la Boucle du Mouhoun veulent contribuer au retour de la paix dans leur région

Des ressortissants de la région de la Boucle du Mouhoun s’unissent désormais au sein de l’Union des forces vives de la Boucle du Mouhoun pour non seulement œuvrer au retour de la paix dans leur région mais aussi contribuer au développement socio-économique de celle-ci. Ils ont tenu leur assemblée générale constitutive ce samedi 13 janvier 2024, à Ouagadougou.

Considérée comme le grenier du Burkina Faso, la région de la Boucle du Mouhoun est devenue un terreau fertile à l’hydre terroriste. Cinq de ces 6 provinces sont infectées par ce fléau. C’est au regard de cette situation sécuritaire dégradante que des filles et fils de cette région se sont décidés de se mettre ensemble pour contribuer au retour de la paix dans leur région.

Saidou Traoré, président de l’Union des forces vives de la Boucle du Mouhoun a laissé entendre qu’ils se sont décidés d’unir leurs forces pour faire face au défi sécuritaire dans leur région afin qu’elle retrouve sa paix d’antan et aussi jeter les bases pour un développement socio-économique durable de leur contrée.

«Ce qui veut dire que chacun de nous autant qu’il soit peut apporter sa contribution pour une Boucle du Mouhoun de paix, de prospérité et surtout de cohésion», a-t-il lancé. Il a signifié que l’action de leur union sera holistique dans le sens qu’elle concernera tous les secteurs. «Il n’y a pas un secteur à négliger mais le plus important aujourd’hui, c’est la situation sécuritaire parce qu’on dit que la paix est le socle de tout développement. S’il n’y a pas de paix, il n’y a pas de sécurité. Et tout ce que nous allons faire ce n’est pas évident que nous le fassions», a-t-il soutenu.

Le président de l’Union des forces vives de la Boucle du Mouhoun a informé que la première chose sur laquelle ils vont s’atteler sera de travailler à renforcer l’union, la cohésion sociale entre les filles et fils de leur région.

Ce, a-t-il poursuivi, à travers la tolérance, l’entraide et le partage. «Ce qui va en tout cas être important pour nous, en ce qui concerne cette union c’est de travailler à ce qu’il y ait la paix et la sécurité dans notre région et voire dans notre pays », a-t-il notifié.

Pour Bassirou Sanogo, membre de cette union, l’initiative est la bienvenue et fera du bien à toute la région. Selon lui, cette région a été longtemps négligée malgré toutes les potentialités économiques, culturelles et touristiques qu’elle renferme.

«Aujourd’hui qu’une association veuille par des voix citoyennes apolitiques s’occuper sérieusement des problèmes de cette Boucle du Mouhoun surtout dans la situation que nous vivons, la situation d’insécurité, et également promouvoir le développement socio-économique qui conforte bien la sécurité du pays mais dans un premier temps d’abord aider dans la mesure du possible avec ses moyens citoyens à la reconquête de notre pays par la cohésion, par l’unité, par également une connaissance mutuelle entre les peuples dont regorge la Boucle du Mouhoun, je pense que c’est une démarche qui vaut la peine d’être menée», a-t-il encouragé.

Cette union se veut apolitique et a déjà reçu la bénédiction des autorités coutumières et religieuses de la région comme le chef canton qui a mandaté un émissaire pour assister à l’assemblée générale constitutive.

