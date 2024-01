CAN 2023 : Le Cameroun consomme le nul malgré sa supériorité numérique

Le Cameroun et la Guinée ont croisé le fer, ce lundi 15 janvier 2024 au compte de la première journée du groupe C de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Dans cette rencontre, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 1-1.

Pourtant, aucune de ces deux sélections n’était favorite pour finir en tête d’un groupe C où le Sénégal, vainqueur sortant, figure.

Les Lions indomptables, forts de leur dernière participation au Mondial n’ont pourtant pas effrayé le Syli National qui va d’ailleurs trouver le chemin des filets à la 10ème minute, grâce à Mohamed Bayo.

Les premiers sursauts camerounais vont rapidement intervenir même si les Guinéens vont également continuer à jouer leur football. Juste avant la pause dans le temps additionnel, c’est le milieu du terrain du Syli national, Kamano qui écope d’un carton rouge sur une faute rappelée par la VAR.

Profitant du nombre à la reprise, Magri, sur une tête croisée ne laisse aucune chance à la Guinée. Conséquence : 1 but partout. Et c’est le score final de cette rencontre.

Plus tôt dans ce groupe, c’est le Sénégal qui a assumé son statut de tenant du titre en battant la Gambie (3-0) avec un doublé de Lamine Camara. Il sont donc premiers de cette poule avec 3 points +3.

