Coopération : Le nouveau représentant résidant de la Banque mondiale présenté au Premier ministre

Me Apollinaire Kyelem de Tambela a accordé une audience à une délégation de la Banque mondiale, ce lundi 15 janvier 2024, à Ouagadougou.

Cette rencontre avait pour but de présenter le nouveau représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso, Hamoud Wodold Kamil au Chef de l’exécutif burkinabè, selon la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina, le Mali, le Niger et le Tchad.

Cette dernière a confié qu’ils ont profité de l’occasion pour échanger avec le Premier ministre sur le programme de coopération entre la Banque mondiale et le Burkina Faso.

« Je suis vraiment très ravi d’informer que la coopération que nous avons (avec le Burkina, ndlr) est excellente, nous avons des programmes pour un montant environ 3, 6 milliards de dollars américains repartis dans 29 projets qui essaient d’accompagner le gouvernement du Burkina Faso dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’agriculture, l’eau et plusieurs autres secteurs. Pour la Banque mondiale c’est un privilège de pouvoir continuer à travailler avec le gouvernement du Burkina Faso », a-t-elle déclaré.

Elle s’est dite satisfaite des résultats engrangés par les programmes mis en œuvre dans le cadre de la réduction de la pauvreté des populations. « Notre engagement c’est de continuer et le nouveau représentant va reprendre l’agenda qui est en place et essayer de continuer pour plus rapidement avoir des résultats avec des implications sur le terrain », a-t-elle conclu son propos.

