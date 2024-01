Bureau national des grands projets : Wendpanga Bruno Compaoré prend les rênes

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré a installé, ce lundi 15 janvier 2024, le nouveau Directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina, Wendpanga Bruno Compaoré.

La suite après cette publicité

Nommé en Conseil des ministres le vendredi 5 janvier 2024, Wendpanga Bruno Compaoré, Inspecteur du trésor, a pris officiellement fonction avec les félicitations et les encouragements du Secrétaire général de la Présidence du Faso.

Il a exprimé sa gratitude au Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré pour la confiance placée en lui à un moment aussi particulier de la vie de la Nation. « Je mesure avec sérénité l’ampleur de la responsabilité qui m’incombe en prenant les rênes du Bureau national des grands projets », a indiqué le nouveau directeur exécutif.

Il a rassuré le Secrétaire général que « le travail sera accompli dans l’ordre, le respect et la discipline pour que les actions du Bureau puissent être efficaces, efficientes et effectives » avec l’engagement du personnel et en consolidant les acquis.

M. Compaoré dit aussi reconnaître l’ampleur du travail abattu par son prédécesseur. « Son engagement au sein du Bureau a été total, et je m’efforcerai de suivre ses traces et d’y apporter ma touche personnelle pour ajouter la terre à la terre pour faire la termitière », a souligné le nouveau directeur exécutif.

Le directeur exécutif sortant, Sambé Yannick Somda, fier d’avoir posé les bases fondatrices, a réitéré ses remerciements aux autorités pour la confiance, et aux agents du BNGP-B ainsi que les autres services de la Présidence du Faso et les ministères pour l’accompagnement dont il a bénéficié au cours de son mandat.

Le Bureau national des grands projets du Burkina, fruit de la vision des autorités burkinabè a pour mission d’identifier, de concevoir et mettre à la disposition du Burkina Faso, des projets utiles pour la population en raison de leurs impacts socio-économiques, de leur pertinence en termes de prise en compte des besoins réels des populations.

Source : Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite