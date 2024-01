Russie-Niger : A Moscou, Lamine Zeine et Alexeï Overtchouk parlent développement de la coopération

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Vice-Premier ministre russe, Alexeï Overtchouk, a rencontré, à Moscou, en Russie, le mardi 16 janvier 2024, le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine. A l’occasion de leur entretien, il a fait savoir à son hôte le souhait de son pays de développer, entre autres, des liens économiques avec le Niger.

La suite après cette publicité

La Russie considère le Niger comme un pays ami et entend resserrer les liens économiques et les échanges commerciaux avec ce pays, a déclaré Alexeï Overtchouk, le Vice-Premier ministre russe à l’occasion de son entrevue avec Ali Lamine Zeine, Premier ministre nigérien.

Il a en effet affirmé le souhait de Moscou de développer « des liens commerciaux, économiques et d’investissement » avec le Niger qu’il considère comme un État ami avec lequel des relations constructives et mutuellement bénéfiques ont été construites depuis longtemps. Selon lui, les deux pays doivent œuvrer ensemble pour développer des partenariats dans le secteur énergétique, l’agriculture et d’autres domaines.

Lutte contre le terrorisme

La délégation nigérienne, conduite par Ali Lamine Zeine comprenait les ministres de la Défense, du Pétrole, des Sports, du Commerce. Il a naturellement aussi été question de parler de lutte contre le terrorisme.

Salifou Mody, ministre de la Défense du Niger, a laissé entendre, qu’avec leurs différents partenaires, il sera discuté, dans les jours à venir, de leur participation dans la lutte contre le terrorisme. « Nous allons très bientôt discuter avec nos différents partenaires pour définir les grandes lignes de leur participation, ou bien de leur présence sur notre territoire », a-t-il indiqué.

Source : sputniknews.africa

Synthèse de Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite