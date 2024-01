CAN 2023 | Angola Vs Burkina Faso : « On va préparer ce match pour 100% aller chercher la première place » (Hubert Velud)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons du Burkina Faso jouent leur dernière journée des qualifications le mardi 23 janvier 2024, face à l’Angola. Hubert Velud et ses hommes disent n’avoir d’autres choix que de partir chercher les trois points afin d’assurer la première place. C’était au cours d’une conférence de presse tenue ce lundi 22 janvier 2024.

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso en cas de première place dans le groupe D jouera ses huitièmes de finale à Bouaké, presque à domicile. Hubert Velud et ses joueurs sont conscients de cela et veulent tout donner face à l’Angola pour être premiers de ce groupe D.

« Il y a à la fois la préparation de ce match et celle qu’on avait faite en stage. Pour ce match, c’est une préparation courte et très importante. On va préparer ce match pour 100% aller chercher la première place parce que le groupe est ambitieux », a indiqué le coach.

Avant de reconnaître : «C’est facile à dire qu’à faire parce que l’Angola a montré qu’elle est une bonne équipe. On est confiant qu’on veut la première place, c’est pour cela qu’on veut aller chercher la victoire intelligemment».

C’est un objectif que le patron de l’équipe burkinabè doit réaliser avec un effectif un peu «diminué», avec des blessures et des suspensions. Cela n’inquiète pas son gardien de but Sébastien Tou. «Mes coéquipiers et moi avons préparé ce match avec beaucoup d’envie et de confiance pour aller chercher cette victoire. Les joueurs sont tous prêts, tous motivés. Les 27 joueurs, qu’ils jouent 90 minutes ou 5 minutes, ils le feront à 200%, afin de remporter la victoire et rendre fière leur famille et bien sûr le Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Les Etalons jouent à Yamoussoukro, sur le coup de 20 GMT. L’Angola occupe pour le moment la première place de ce groupe, à égalité de points avec les Étalons.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite