CAN 2023 | Angola Vs Burkina Faso : « Bertrand Traoré, je mentirai si je dis que les joueurs n’ont pas envie qu’il joue tous les matchs » (Sébastien Tou)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Face à l’Angola le mardi 23 janvier 2024, les Etalons du Burkina Faso doivent compter avec des absences notamment Blati Touré et Adama Guira. Une occasion pour le sélectionneur de faire jouer d’autres Poulains. Dango Ouattara, qui depuis le début, n’a disputé aucune seconde dans cette compétition devrait également faire son retour, selon le sélectionneur national.

La suite après cette publicité

«On va prendre plus en compte la fatigue de certains joueurs» a introduit Hubert Velud concernant la rencontre face aux Palancas Negras. C’est donc l’occasion de pouvoir également compter sur certains joueurs qui jusque-là n’ont disputé aucune minute dans cette compétition. « Dango Ouattara à l’heure où je vous parle il est sélectionnable. Je pense qu’il sera dans le groupe. Nous avons des absents, mais on compte sur tout le monde. On a pris 27 joueurs et ils sont tous motivés », a déclaré le coach.

Dans cet effectif, la question sur toutes les lèvres à l’instar des absents, c’est aussi la question de la titularisation de son capitaine Bertrand Traoré. Pour son gardien de but Sébastien Tou, ce choix revient au staff de l’équipe.

« Bertrand Traoré, je mentirai si je dis que les joueurs n’ont pas envie qu’il joue tous les matchs mais il faut savoir qu’il revient d’une longue blessure et il a fait tout son possible pour être là. Il n’y a aucune précipitation à voir, le staff sait ce qu’il fait. Chaque fois qu’il rentre, il nous fait beaucoup de biens. C’est à nous de le protéger le plus possible», a-t-il fait savoir.

Parlant de tactique, Hubert Velud a dit être satisfait même s’il reconnaît que des réajustements doivent être faits. «Le secteur défensif est globalement satisfaisant. C’est le problème des coups de pieds arrêtés et on travaille là dessus. Koffi n’a aucun problème», foi de Hubert Velud.

Concernant les ballons traînants dans la surface burkinabè, l’entraîneur a déclaré : « Notre équipe aime partir de derrière. Même si au niveau de la hauteur, faire sortir le ballon de cette façon est important, mais je pense qu’il faut par moment être prudent.

Ce qu’on souhaite c’est de le faire dès qu’on peut le faire. Mettre le ballon au sol, trouver des décalages et beaucoup faire attention par rapport aux prises de risques». Lors des deux dernières confrontations entre le Burkina Faso et l’Angola, les Étalons se sont inclinés. La dernière date de 2018 où l’Angola l’avait emporté sur le score de 2 buts à 1.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite