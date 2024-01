Promotion du civisme à travers le sport : Le Conseil d’arrondissement de la jeunesse de Ouagadougou organise un tournoi de Maracana

publicite

Le conseil d’arrondissement 1 de la jeunesse de Ouagadougou avec l’accompagnement de la Délégation spéciale de l’arrondissement 1 de la Commune de Ouagadougou a organisé un tournoi de football (Maracana) pour promouvoir le civisme au sein de la jeunesse.

La grande finale de ce tournoi s’est déroulée le dimanche 21 janvier 2024 sur le terrain de Samandin au secteur 5 dudit arrondissement. Cette première édition du tournoi Maracana du civisme été placée sous la présidence de Wendyam Pierre KOANDA, président de la délégation spéciale de l’arrondissement 1, le patronage de Moumouni DIALLA, honorable député à l’Assemblée législative de la Transition, par ailleurs président du conseil national de la jeunesse et le parrainage de El hadj Mohamedi TRAORE, directeur général de l’amitié transport et transit-Import-Export.

Sous le thème « La contribution des jeunes dans la promotion du développement et de la cohésion sociale », cette première édition a connu la présence des membres de la délégation spéciale de l’arrondissement 1, des autorités coutumières et religieuses et une grande mobilisation de la population.

La compétition a opposé douze(12) équipes des six(06) secteurs que compte l’arrondissement 1.Les équipes de Falcom FC et Fontaine FC se sont disputée la finale. Wendyam Pierre KOANDA a exprimé sa satisfaction quant à l’organisation de cette activité, soulignant son importance dans un contexte d’incivisme et de crise de cohésion sociale.

Il a appelé à l’unité de la population et à la mobilisation des jeunes pour favoriser le vivre ensemble et le développement durable, notamment dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

Fatim DEME, présidente du conseil d’arrondissement 1 de la jeunesse, a souligné l’objectif de rassembler les jeunes de l’arrondissement à travers le football pour promouvoir la cohésion sociale et le civisme. Elle a exprimé sa préoccupation face à la croissance de l’incivisme, le considérant comme une entrave au développement.

Moumouni DIALLA, patron de la cérémonie, a salué l’initiative de la jeunesse dans le contexte de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Il les a encouragés à multiplier de telles activités et a offert son soutien pour leurs futures actions de développement.

Le Maracana du civisme qui est à sa première édition a débuté le 15 septembre 2023 et a vu la victoire de Fontaine FC à l’issue des tirs au but. Elle remporte le premier prix composé d’une somme de 80 000f CFA, deux ballons, un jeu de maillots, des médailles et un trophée. Quant au vice-champion, il repart avec la somme de 60 000 f CFA, deux ballons, un jeu de maillots et des médailles.

DCRP_CO

