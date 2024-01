CAN 2023 : L’Algérie out, les Mourabitounes aux 8e pour la première fois de leur histoire

Pour la première fois de son histoire, la Mauritanie se qualifie en huitièmes de finale d’une CAN. Elle l’a fait en battant les Fennecs d’Algérie sur la plus petite des marges (1-0) dans cette CAN 2023. C’était ce mardi 23 janvier 2024.

Comme en 2021, les Algériens ont été éliminés au premier tour de la CAN après leur défaite contre la Mauritanie ce mardi 23 janvier 2024. Ils ont été battus sur le score de 1 but à 0.

Sur un but marqué à la 37ème par Dellahi, les deux équipes vont pousser pour changer la donne. Mais le score va en rester là. Un score qui va permettre aux Mourabitounes de prendre la troisième place de ce groupe. Eux qui jusque-là totalisaient 0 point. Avec leurs 3 points au compteur, ils sont donc des repêchés de cette 34ème édition.

Le Burkina Faso dans le même groupe s’est fait sanctionner par l’Angola sur le score de 2 buts à 0. L’Angola conserve donc la première place confortable de ce groupe.

