CAN 2023 : Alors que l’opposition Côte d’Ivoire Vs Mali fait craindre, les autorités sensibilisent à la non-violence

En Côte d‘Ivoire, au moment où la CAN 2023 dite la CAN de l’hospitalité est à l’étape des quarts de finale, opposant entre autres la sélection ivoirienne, ‘Les Éléphants de Côte d’Ivoire’ aux ‘Aigles du Mali’, les autorités craignent des grabuges entre communautés ivoiriennes et maliennes avec des regains politiques.

Depuis l’annonce de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Mali en quart de finale de la CAN 2023, les autorités policière et préfectorale sillonnent les marchés et rencontrent les chefs de communautés pour faire prévaloir l’esprit fair-play entre les populations ivoirienne et malienne à l’issue de cette rencontre sportive.

A Aboisso dans le Sud-Est ivoirien, le commissaire de Police, Tuo Serges a exhorté les habitants de la ville à entretenir l’entente. « Chacun doit faire le bon geste et être vraiment fair play, car le football est jeu et après la CAN, la vie va continuer », a-t-il fait savoir lors d’une rencontre au commissariat de police, le Jeudi 1er Février dernier.

Le porte-parole de la communauté malienne, Batchili Bah, a quant à lui rassuré que ce match ne pourra en aucun cas ternir « la longue fraternité entre le Mali et la Côte d’Ivoire », tout en promettant qu’aucun acte de violence ne sera perpétré par ses compatriotes quelle que soit l’issue de ce match.

Pour sa part, l’Ambassade de la République du Mali à Abidjan a lancé un appel à l’endroit des Maliens vivant en Côte d’Ivoire notamment « la jeunesse malienne, à faire preuve, de civisme et de responsabilité (…) en ayant toujours à l’esprit les liens séculaires de fraternité et d’amitié qui ont toujours existé entre les deux pays et les deux peuples ».

La confrontation entre Ivoiriens et Maliens est prévue pour ce samedi 03 Février 2024 dès 17 heures GMT.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

