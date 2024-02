CAN 2023 : Le « Coup du marteau » de Tam Sir fait vibrer les stades ivoiriens

Côte d’Ivoire – A côté de l’hymne officiel de la Coupe d’Afrique des nations 2023, magistralement exécuté par le groupe Magic System de la Côte d’Ivoire, Yemi Aladé du Nigéria et l’Egyptien Mohamed Ramadan, un autre hymne semble s’être naturellement imposé dans les tribunes des stades ivoiriens. Il s’agit du titre « Coup du Marteau » de la Team Paiya monté par l’arrangeur ivoirien du moment Tam Sir.

Devenu l’hymne de la victoire de l’équipe nationale ivoirienne, « Coup du Marteau » fait danser les stades et tout le pays. Après la raclée administrée par la sélection Equato-Guinéenne au 11 ivoirien, 4-0, « Coup du Marteau » de la Team Paiya avait été vu comme un signe avant-coureur du coup de massue qui attendait le peuple ivoirien au cours de cette compétition.

À l’issue du match remporté par la Côte d’Ivoire face au Sénégal aux tirs au but, le lundi 29 janvier 2024 dernier, « Coup du marteau » a rebondi au point de faire partie des plus fortes tendances sur tous les réseaux sociaux et en tête des recherches sur le moteur de recherches ‘Google’. Sur ‘YouTube’, le clip de la Team Paiya, mis en ligne le 8 décembre 2023, comptabilise près de 20 millions de vues à la date du 3 février 2024.

L’histoire du « Coup du Marteau »

« Coup du Marteau » a été produit par le beatmaker Tam Sir, qui a eu l’idée de réunir plusieurs artistes émergents comme Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy et PSK. Ce titre fait danser les enfants, les jeunes et les moins jeunes grâce à une chorégraphie simple et emballante.

Le « Coup du Marteau », dans son exécution, ce sont les genoux pliés, le torse légèrement incliné vers l’avant, les mains sur la hanche et les mouvements de hanche rappelant un coup du marteau qu’on assène.

Dans une veine de coupé décalé, musique urbaine qui tire ses racines en Côte d’Ivoire dans le début des années 2000, le morceau a de facto fait rallier les jeunes qui s’y reconnaissent.

La Côte d’Ivoire affronte, en quarts de finale, le Mali ce 3 février 2024 à partir de 17h GMT.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

