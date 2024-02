Burkina Faso : Le ministère en charge de la sécurité projette de grandes reformes en 2024

publicite

Le Burkina Faso s’est engagé dans la mise en œuvre de plusieurs réformes visant à asseoir sa souveraineté et à assainir la vie politique et administrative. Dans ce contexte, le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS) veut jouer sa partition, d’où le thème « Contribution du MATDS à la mise en œuvre des réformes institutionnelles au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel », de sa première session de l’année 2024 du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) qui se tient ce jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou.

Les travaux de la première session de l’année 2024 du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS) se pencheront principalement sur le rapport d’activités de l’année 2023 et le programme d’activités 2024 qui sont des documents soumis à examen et adoption selon le ministre de tutelle, Émile Zerbo, à l’ouverture des travaux.

Le Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) se veut un passage obligé pour tout département ministériel pour valider les documents stratégiques qui enclenchent la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines à lui réservés.

Cet exercice de redevabilité permettra donc aux acteurs d’examiner les documents de planification et les rapports y relatifs afin d’apprécier les acquis et les insuffisances et d’en tirer les enseignements pour améliorer les performances individuelles et collectives. « Il en ressort globalement que les taux de réalisation physique et financier des activités de l’année 2023 du MATDS sont respectivement de 85% et de 66% », a souligné Émile Zerbo, ministre en charge de l’administration territoriale qui a salué cette performance jugée satisfaisante.

Émile Zerbo, a invité ses collaborateurs à faire une appréciation objective et sans complaisance, non seulement sur la pertinence des stratégies qui ont été adoptées, mais également sur l’efficacité opérationnelle des mesures et actions à mettre en œuvre, au regard des objectifs à atteindre.

Au titres des réformes déjà engagées par le MATDS, il y a le régime juridique des partis et formations politiques, des reformes concernant les libertés d’association, la chefferie traditionnelle et coutumière et bien d’autres.

Le conseil d’administration du secteur ministériel se tient dans un contexte marqué par l’intensification des opérations de reconquête du territoire national, ou le Burkina Faso s’est engagé dans la mise en œuvre de plusieurs réformes visant à asseoir sa souveraineté et à assainir la vie politique et administrative.

Émile Zerbo a instruit donc ses collaborateurs à se pencher sur les défis qui s’imposent à son département et de mener les réflexions nécessaires à la conduite des réformes placées sous sa responsabilité ; justifiant l’intérêt du thème « Contribution du MATDS à la mise en œuvre des réformes institutionnelles au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire actuel ».

Ce CASEM réunit l’ensemble des structures centrales et déconcentrées du MATDS. À l’occasion, des lettres de missions de mission ont été remises aux différents gouverneurs de région.

Akim KY

Burkina 24

