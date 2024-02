Évaluation des membres du gouvernement : 26 objectifs sur 31 exécutés de façon très satisfaisante pour Bassolma Bazié

publicite

Le ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, a fait au Chef du gouvernement, Me Apollinaire Kyélem de Tambèla, ce jeudi 15 février 2024 à Ouagadougou, le point du contrat d’objectifs auquel il a été assigné en tant que ministre.

Le ministre d’État, ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, dit avoir été mis sous contrainte de viser 31 objectifs. « Au niveau de ces 31 objectifs, il y a eu 26 objectifs qui ont été exécutés de façon très satisfaisante. Ça veut dire que le taux d’exécution balance entre 90 et 100%. Ceux qui n’ont pas atteint les 50% sont au nombre de 5, qui se justifient avec des éléments aussi précis », a-t-il détaillé.

Pour les objectifs n’ayant pas eu un taux d’exécution satisfaisant, le ministre d’Etat a des explications et même des illustrations. « Par exemple, si vous prenez l’organisation des concours où on dit pour avoir 100% il faut que l’ensemble des résultats des concours soit proclamé au plus tard le 30 septembre. Mais cela suppose que le Conseil des ministres valide le recrutement à partir du mois de décembre.

Mais du mois de décembre à ce moment, nous sommes toujours en discussion sur l’autorisation de recrutement pour 2024 ; ça fait déjà 3 mois de retard. Quand ça sera autorisé, et le processus de recrutement engagé, vous êtes obligés de pédaler fort sur le temps restant pour pouvoir avoir le maximum de résultats publiés à la date précise ; ce n’est pas la faute du ministre », a premièrement avancé Bassolma Bazié.

L’autre exemple pris, c’est la rencontre avec les syndicats. Là aussi, le ministre d’Etat dit ne pas se sentir responsable du résultat. « On vous dit, si vous arrivez à tenir la rencontre avec les partenaires sociaux au niveau de l’année, vous avez 100%. Si ce n’est pas tenu, vous avez 0%. Mais vous avez vu ce qui s’est passé avec les partenaires sociaux, pour prendre le cas du mouvement syndical où on organise la rencontre et ce n’est qu’à la veille que vous recevez une correspondance pour demander un report. Par conséquent la rencontre ne se tient pas, tu as 0. Est-ce que ça c’est lié au fait que le ministre n’ait pas fait son travail ? », a questionné le ministre de la Fonction publique.

Un autre justificatif mis en avant par le « Général », c’est la tension budgétaire. « Nous sommes dans une situation de guerre. Et tant que tu n’as pas encore utilisé le budget pour exécuter un objectif, cet argent ne t’appartient pas pour le moment.

Tu peux aller vouloir faire le retrait et mettre l’objectif en œuvre, on vient te dire que ce budget a été réorienté sur un point qui est plus névralgique et plus urgent. Par conséquent, tu es obligé d’attendre. Si tu attends et que l’enveloppe ne revient pas, l’objectif reste à un point mort », a laissé entendre Bassolma Bazié.

« Renforcer les caractéristiques de nomination »

Le ministre d’Etat a confié avoir fait des suggestions au Chef du gouvernement. « Premièrement, c’est de renforcer les caractéristiques de nomination de ceux qui sont nommés à la tête des structures d’Etat. Si on n’arrive pas à opérationnaliser pour le moment la loi sur la méritocratie, il faut prendre rapidement un autre décret qui va imposer l’atteinte des objectifs de ces Directeurs généraux à 80%. Quelle que soit la personne qui va être désignée là-bas, si on fait l’évaluation et que tu n’as pas les 80%, on change.

Le deuxième élément, c’est de mettre l’accent sur les caractéristiques, surtout côté moral… L’intéressé qui vient présenter des faux diplômes pour être recruté, il doit être sévèrement sanctionné pour exemple. Parce qu’aujourd’hui, nous sommes dans une période où nous sommes en train de chercher à redresser le pays, ça ne doit pas se faire avec état d’âme », a-t-il cité.

Le ministre d’État a en somme estimé le taux d’exécution à 81,85%. « Quand nous sommes venus présenter le point à son excellence, nous étions à 61,64% du taux d’exécution au niveau de l’année. Aujourd’hui, nous sommes à 81,85% », a-t-il déclaré.

Il a renouvelé sa profonde reconnaissance au Premier ministre pour lui avoir renouvelé sa confiance à l’occasion du remaniement ministériel. Bassolma Bazié a également renouvelé ses encouragements, sa satisfaction, ses félicitations à l’ensemble des agents de son département et les a invités à garder le cap.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

