Lutte contre les maladies tropicales négligées : Une nouvelle OSC voit le jour

Le Réseau accès aux médicaments essentiels (RAME) en collaboration avec Speak UP Africa, l’association Vision nouvelle et le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) ont lancé officiellement la coalition des organisations de la société civile « Non aux MTN au Burkina Faso » ce mardi 12 mars 2024 à Ouagadougou. L’objectif est de renforcer la contribution des OSC aux efforts de contrôle et d’élimination des Maladies Tropicales Négligées au Burkina Faso.

Mobiliser la contribution des OSC dans la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN); accroître la communication autour de la lutte contre les MTN par l’engagement de la société civile ; soutenir les efforts de sensibilisation des communautés pour une meilleure adhésion aux interventions en faveur de l’élimination des MTN; renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources endogènes pour le contrôle et l’élimination des MTN sont entre autres les raisons qui ont prévalu au lancement de la coalition des OSC « Non aux MTN au Burkina Faso ».

Pour Ida Léa Savadogo/Yugbaré, chargée de programme au RAME, il est primordial de continuer la lutte pour éradiquer complètement les MTN hors des frontières du Burkina Faso. Et pour parvenir à l’atteinte des objectifs fixés, elle a informé que la coalition entend mener ses actions sur trois axes majeurs.

« Premièrement c’est le renforcement de capacité des OSC dans la lutte contre les MTN. En deuxième point c’est la mobilisation des ressources. Nous savons que le budget alloué à la lutte contre les MTN est infime et nous voulons accompagner le programme MTN dans le plaidoyer en faveur d’une mobilisation de ressource endogène pour la lutte contre les MTN dans notre pays. En troisième point, nous avons la sensibilisation. Les MTN sont des maladies inconnues pour la plupart des populations surtout celle vivant en milieu urbain. Et, la coalition se donne pour tâche de mener des actions de sensibilisation auprès des populations à travers des actions de communication », a-t-elle expliqué.

En outre, Awa Yanogo, chargée de plaidoyer à Speak UP Africa, l’une des OSC partenaires, a renchéri sur le sujet, en indiquant que comme son nom l’indique, les MTN sont vraiment négligées pourtant ce sont les populations vulnérables qui en paient le prix fort.

« Beaucoup de personnes qui ne savent même pas c’est quoi une Maladie Tropicale Négligée. On souffre de ces maladies mais on ne sait même qu’est-ce qui entoure ces maladies. Donc l’idée pour nous d’engager ces OSC, déjà c’est pour qu’ils accompagnent le programme dans la mobilisation des ressources, mais mieux c’est pour qu’elles-mêmes, elles puissent vraiment lutter contre la maladie au niveau de la communauté », a-t-elle soutenu.

La coalition des OSC « Non aux MTN au Burkina Faso » ambitionne couvrir tout le territoire. Elle est composée des structures telles que Vision Nouvelle, Speak UP Africa et le Réseau accès aux médicaments essentiels (RAME).

Aminata Catherine SANOU et Flora KARAMBIRI

Burkina 24

