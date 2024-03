Soutien à l’éducation : L’Association « AMONSOLI » offre des ordinateurs à des élèves et étudiants vulnérables

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Directeur de cabinet du Président de la Transition, Martha Céleste Anderson MEDAH a procédé, ce lundi 18 mars 2024, à une remise d’ordinateurs à des élèves et étudiants vulnérables du Burkina Faso. Il s’agit d’enfants de Forces de défense et de sécurité (FDS) tombés pour la patrie et en situation de précarité, et d’étudiants déplacés internes.

La suite après cette publicité

Ce geste est l’œuvre d’une association dénommée « Action mondiale pour la solidarité (AMONSOLI) » qui, dans le cadre de son projet ‘’Ensemble, construisons un avenir numérique inclusif !’’, joue ainsi sa partition dans la construction d’un Burkina Faso solidaire.

L’action de l’association est également une réponse à l’appel du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE, pour un élan de solidarité et de soutien aux efforts consentis par l’Etat burkinabè dans le contexte actuel particulièrement difficile.

Pour le Directeur de cabinet du Président de la Transition, cette remise est « pleine de symbolisme en ce sens qu’elle est l’expression d’une solidarité agissante ».

Martha Céleste Anderson MEDAH a invité les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de ces outils. « Aux récipiendaires, je voudrais dire toute ma solidarité et formuler à leur endroit, mes encouragements. Je vous invite à faire de ces outils, des armes de lutte contre l’ignorance et l’obscurantisme. Vous devez défier le savoir et aller le chercher partout où il se trouve », a-t-il signifié.

Le Directeur de cabinet du Président de la Transition a, enfin, invité « les autres acteurs, francs et sensibles au développement du Burkina Faso dans tous les secteurs, à s’inscrire dans la même dynamique à travers des actes concrets qui permettront à notre peuple de rester unis, solidaire, résilient et progressiste ».

Mise en place par un Burkinabè de la diaspora et basée en Belgique, l’association « AMONSOLI » œuvre pour la promotion du développement durable, de l’éducation, de la santé et de la solidarité au sein de la société.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite