Assainissement des transports au Burkina Faso : Vérifiez désormais l’authentification de vos immatriculations provisoires et permanentes en un clic

publicite

0 Partages Partager Twitter

Désormais, il est possible pour les usagers de vérifier la validité de leur plaque d’immatriculation ou de leur immatriculation provisoire sur le site d’authentification des immatriculations à l’adresse www.dgttmverif.bf. Ce site a été conçu pour l’assainissement du milieu du transport, selon ses concepteurs. Bien plus qu’une vitrine, il se veut un moyen pour le ministère de renforcer sa présence en ligne, d’atteindre de nouveaux publics et de développer et renforcer la lutte contre la fraude.

La suite après cette publicité

Faisant suite au Projet de Modernisation et de sécurisation des titres de transports et Ré-immatriculation des véhicules, le ministère en charge des transports est parvenu à la décision de créer un site pour faciliter la vérification de l’authenticité des plaques d’immatriculations des usagers. Il a été présenté ce jeudi 21 mars 2024.

Il s’agit d’une solution pour remédier aux plaques de mauvaises qualités physiques, aux fausses plaques d’immatriculation, des plaques posées avec des fausses cartes grises. En gros, une solution pour réduire la fraude et la contrefaçon de façon significative, d’accroître et sécuriser les recettes générées par les prestations de la DGTTM, selon le ministre en charge des transports, Roland Somda.

C’est donc bien une idée pour renforcer les moyens de lutte et la présence en ligne du service. «Les plus hautes autorités de notre pays ont donné des instructions : les mauvaises pratiques doivent prendre fin. A ce jour, le site web dédié à cette vérification est prêt à être mis en service.

Bien plus qu’une vitrine, c’est un moyen pour nous de renforcer notre présence en ligne, d’atteindre de nouveaux publics et de développer et renforcer la lutte contre la fraude sur les titres de transports. Nous sommes convaincus que ce site web sera un outil puissant, pour donner à chaque citoyen les outils de vérification de l’authenticité de sa plaque d’immatriculation, définitive ou provisoire», a reconnu Roland Somda .

Comment ça marche?

Cette solution permet de connaître son immatriculation et son nom en 7 phases. « Il suffit de taper le site dans le navigateur. Ensuite saisir le numéro d’immatriculation dans la barre de recherche sans espace. Après ce procédé, il faut saisir le nom tel qu’écrit sur la carte grise.

Lorsque le numéro est provisoire, la boîte n’affichera qu’un seul champ. Ce champ est réservé pour le numéro du certificat. L’authenticité vous sera confirmée ou infirmée », a détaillé le Directeur Général de la DGTTM, Kanou Coulibaly.

A l’issue de ce lancement, une large campagne de sensibilisation sur l’utilisation de cette plateforme est prévue par le ministère pour vulgariser la solution. « Je vous demande de mener beaucoup d’efforts pour que ce message puisse parvenir aux acteurs principalement concernés.

On parle du grand public qui ne se trouve pas forcément ici ce matin. Trouvons la meilleure méthodologie pour faire passer ce message destiné à assainir le milieu du transport. Abusons de ce site », a exhorté le ministre.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite