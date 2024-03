« On n’a pas le choix, on doit être fiers d’être Burkinabè » (Me Apollinaire Kyelem de Tambela)

Dans le cadre de la célébration des journées nationales d’engagement et de participation citoyenne, le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela a présidé une cérémonie de montée des couleurs nationales, ce mardi 26 mars 2024, accompagné de ses collaborateurs. Il les a invités à épouser cette nouvelle dynamique.

Le Chef de l’exécutif a dit constater que certains de ses collaborateurs n’ont pas encore fait sienne, la dynamique des journées nationales d’engagement et de participation citoyenne.

« Nous avons invité tout le monde à s’habiller en Faso Danfani, en Kôkô dunda, à consommer les mets locaux. Je vois que devant moi-même, il y en a qui ne sont ni en Faso danfani, ni en Kôkô dunda. Ils préfèrent toujours avoir l’esprit ailleurs qu’ici au Burkina Faso », a-t-il soulevé.

Pour lui, ces journées sont une occasion pour chacun de ses collaborateurs en particulier, des Burkinabè et des étrangers vivant au Burkina Faso en général, de se remettre en cause et d’épouser la dynamique.

« Parce que si vous vivez ici au Burkina Faso, et vous n’êtes pas fier d’être Burkinabè, vous êtes malheureux. Si vous êtes étranger, et que vous vivez ici au Burkina Faso, et vous n’êtes pas fier du Burkina Faso, vous êtes aussi malheureux. Si vous êtes à l’extérieur, et vous n’êtes pas Burkinabè et du Burkina Faso, vous êtes également malheureux. Parce que ceux qui sont là-bas ne vous acceptent que par le service que vous pouvez leur rendre », a-t-il avancé.

Il a poursuivi que « nous, on n’a pas le choix, on doit être fiers d’être Burkinabè et du Burkina Faso. C’est la seule façon de vivre heureux. Et comme disait le président Thomas Sankara, c’est la seule façon de vivre libre et de vivre dignement ».

Pour finir, Me Apollinaire Kyelem de Tambela a invité ses collaborateurs à la méditation du message à la Nation du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de la célébration des journées nationales d’engagement et de participation citoyenne.

