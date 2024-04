Festival Salon de l’Espace Art : Feu vert pour la 2e édition

publicite

L’Association Tonnerre d’Art d’Afrique (ART’A) a lancé la 2e édition du Festival Salon de l’Espace Art (SDEA), le samedi 6 avril 2024, à Ouagadougou. Ce salon entend inculquer les valeurs artistiques aux plus jeunes.

Des constats de l’Association Tonnerre d’Art d’Afrique, l’art ne figure pas parmi les priorités éducatives au Burkina Faso, et dans de nombreux autres pays africains. Face à ce cette carence, ils n’entendent pas rester de marbre, d’où l’initiative du Festival Salon de l’Espace Art.

Après le succès de la 1e édition, qui a porté ses fruits, cap est mis sur la 2e édition avec pour principale motivation de donner un goût artistique aux jeunes, notamment les élèves. Centré sur les formations et les spectacles, ce projet englobe diverses disciplines telles que la danse, le théâtre, l’acrobatie, le chant, la musique, la peinture, les arts plastiques, et bien d’autres.

A travers cette initiative, les sites culturels des deux grandes villes du Burkina notamment Ouaga et Bobo seront valorisés au sens propre du terme. « On peut dire que les lieux culturels ne sont pas vraiment connus par les habitants de la ville, donc on veut également promouvoir ces sites culturels, afin qu’ils soient mieux connus et mieux fréquentés », a mentionné Haoufoulé Akim, président de la compagnie artistique Tonnerre d’Art d’Afrique.

Prévue pour une période de deux mois et deux semaines, cette 2e édition comprend trois grandes phases, à écouter Haoufoulé Akim. « La 1ere phase, l’initiation et la formation. La 2e la semaine plein-feu, qui correspond à la performance, l’improvisation, flash Mob, la restitution, les activités communautaires. Et enfin la 3e phase, la soirée du salon qui sera marquée par les spectacles et le concert ». Un programme qui regroupe l’art sous toutes ses dimensions.

Grand adepte de la danse, Nabaré Anicet a trouvé du SDEA une opportunité de perfectionner cette passion qui sommeille en lui depuis le bas-âge. « Quand on aime vraiment quelque chose, on est prêt à s’y lancer pour aller booster nos capacités. Dans la vie c’est ce que j’aime, donc c’est ce qui m’a motivé à venir participer au Salon de l’Espace Art », a renseigné le jeune élève.

Cette 2e édition se tient sous la thématique « Identités culturelles et transmission ». Et pour faire de cette édition une réussite, l’Association Tonnerre d’Art d’Afrique lance un vibrant appel aux amoureux de l’art à faire de ce festival le leur.

