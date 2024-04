Tribune | Le MROD/BF propose 8 axes pour améliorer le système de santé au Burkina Faso

publicite

Ceci est une tribune du Mouvement de Réflexion sur les Opportunités de Développement du Burkina Faso (MROD/BF) intitulée « Le Système de Santé au Burkina Faso : Défis et Perspectives ».

Le Burkina Faso est confronté à de nombreux défis dans son système de santé. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, des insuffisances persistent, compromettant l’accès aux soins pour de nombreux Burkinabè. Cet article examine les principaux aspects du système de santé burkinabè, ses défis actuels et les perspectives pour l’avenir.

Un Système de santé en progrès

L’analyse du système de santé burkinabè permet de mettre en avant ses forces, progrès et atouts. En effet, les gouvernements successifs ont affiché un engagement vis-à-vis de l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour tous les citoyens. De plus, des partenariats avec des organisations internationales et des ONG ont permis de renforcer les capacités et de fournir des ressources supplémentaires.

Selon les données de la politique nationale de santé du Burkina Faso mentionnées dans le PNDS 2001-2010, les principaux acquis dans le sous-secteur sanitaire public sont essentiellement le renforcement de la décentralisation du système de sanitaire entreprise depuis 1993 avec la mise en place du système de district (70 districts en 2022), le renforcement des CMA/ hôpitaux de district et le développement de la santé communautaire.

Aussi, le sous-secteur sanitaire privé de soins compte plus de 300 structures composées majoritairement de structures à but non lucratif (81%) et d’établissement confessionnels. En outre, le Ministère de la santé a œuvré à l’adoption de textes réglementant l’exercice de la profession médicale, la mise en place d’un cadre de collaboration avec le sous-secteur sanitaire public, l’encadrement des tradipraticiens de santé et la mise sur le marché des médicaments traditionnels homologués. A cela s’ajoutent les éléments suivants :

Couverture universelle de santé (CUS) : Le Burkina Faso a adopté une politique de CUS pour garantir l’accès aux services de santé pour tous. En 2020, environ 70% de la population avait accès à des services de santé essentiels (source : OMS).

Amélioration des infrastructures de santé : Le gouvernement et ses partenaires investissent dans la construction et la rénovation des infrastructures de santé. Par exemple, entre 2015 et 2020, le nombre de centres de santé a augmenté de plus de 20%, passant de 1 756 à 2 125 (Source : Ministère de la Santé du Burkina Faso).

Programmes de vaccination : Le Burkina Faso a mis en œuvre des programmes de vaccination efficaces, ce qui a permis d’augmenter le taux de vaccination chez les enfants. En 2020, la couverture vaccinale pour la rougeole était d’environ 80% (Source : OMS).

Renforcement des ressources humaines en santé : Le gouvernement travaille à renforcer les effectifs du personnel de santé. En 2020, le Burkina Faso comptait environ 9,7 professionnels de la santé pour 10 000 habitants, une amélioration par rapport aux années précédentes (Source : OMS).

Ces chiffres montrent une progression dans certains domaines clés du système de santé burkinabè, mais des défis persistent, notamment en ce qui concerne le financement, l’accès aux soins dans les zones rurales et la qualité des services de santé.

Des insuffisances demeurent…

Le système de santé burkinabè est confronté à plusieurs difficultés parmi lesquelles nous pouvons énumérer :

Le manque de ressources financières : Le financement du système de santé reste insuffisant, avec des dépenses de santé par habitant qui étaient d’environ 66 dollars US en 2019, loin des recommandations de l’OMS pour assurer des services de santé adéquats (Source : Banque mondiale, 2019).

La pénurie de personnel de santé qualifié : En 2020, le Burkina Faso comptait seulement environ 0,6 médecin pour 10 000 habitants et 2,7 infirmiers pour 10 000 habitants, bien en dessous des normes internationales (selon le rapport sur la situation mondiale de la santé, 2019). Cette pénurie compromet la prestation de soins de qualité. Une femme déplacée interne nous partage son expérience : « Lors de ma grossesse, j’ai rencontré plusieurs défis pour obtenir des soins prénataux réguliers. Les centres de santé dans ma région étaient souvent surchargés, et il était difficile d’obtenir des rendez-vous rapidement. De plus, les coûts associés aux soins prénataux étaient parfois un fardeau financier pour ma famille ».

Les inégalités d’accès aux soins : Les services de santé sont souvent concentrés dans les zones urbaines, laissant les populations rurales avec un accès limité aux soins. Par exemple, en 2019, la densité des médecins était près de quatre fois plus élevée dans les zones urbaines que dans les zones rurales selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie du Burkina Faso. Un riverain de la région des Hauts-Bassins témoignage en ces termes « Vivre dans une zone rurale du Burkina Faso signifie souvent devoir parcourir de longues distances pour accéder à un centre de santé. Les infrastructures médicales dans notre région sont limitées et les médecins sont rares. Nous comptons beaucoup sur les agents de santé communautaires pour des conseils et des soins de base ».

Le faible accès aux médicaments essentiels : Le manque d’approvisionnement en médicaments essentiels est un problème majeur au Burkina, affectant la capacité des citoyens à recevoir des traitements de santé adéquats.

Ces chiffres soulignent les défis persistants auxquels le système de santé burkinabè est confronté, nécessitant des efforts supplémentaires pour renforcer les ressources humaines, améliorer l’accessibilité aux soins de santé et augmenter le financement du domaine de la santé.

Quelques pistes de solution en guise de perspectives

Pour surmonter ces défis, des réformes importantes sont nécessaires. Il est notamment impératif d’investir dans le renforcement des ressources humaines en santé, en particulier dans les zones rurales. De plus, des efforts supplémentaires doivent être déployés pour améliorer l’accessibilité des services de santé et promouvoir une couverture maladie universelle.

Nous avons répertorié ici huit (08) axes dont la prise en compte contribuerait de façon conséquente à l’amélioration du système de santé au Burkina ; ils vont de la gouvernance du secteur de la santé à l’accroissement du financement du système de santé en passant par le renforcement des ressources humaines dans le corps médical.

1.Développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé

Il s’agit de renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du système de santé. Cela comprend la régulation des pratiques, la lutte contre la corruption, le processus de planification, la collaboration intersectorielle et la coordination des interventions. Pour cela, le ministère de la santé doit exercer un leadership fort en définissant les politiques, en élaborant des normes et directives, en coordonnant efficacement les interventions et en collaborant avec d’autres secteurs. L’accent doit également être mis sur la culture du leadership chez les responsables sanitaires à tous les niveaux.

2.Amélioration des prestations de services de santé

Améliorer l’accès universel à des services de qualité implique des paquets de prestations complètes, des normes de qualité, des mécanismes de redevabilité, une rationalisation des prescriptions médicales et le renforcement des infrastructures de santé communautaire.

3.Développement des ressources humaines du corps médical

Le renforcement des ressources humaines implique une planification solide, une gestion rationnelle et une amélioration de la formation incluant la formation initiale et continue, le renforcement des compétences, la gestion efficiente des ressources humaines et la coordination intersectorielle.

4.Promotion de la santé et lutte contre la maladie

Il nous apparait également important de renforcer les activités de promotion de la santé, les programmes de lutte contre les maladies ainsi que l’immunisation universelle. Des stratégies doivent être développées pour améliorer la communication, étendre les programmes de lutte contre diverses maladies, renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les couvertures vaccinales.

5.Développement des infrastructures, équipements et produits de santé

L’amélioration du système de santé passe aussi par le renforcement des infrastructures et des équipements, l’amélioration de l’accès aux produits de santé. Parlant des produits de santé, il est nécessaire de garantir leur qualité par la construction d’infrastructures conformes aux normes, le renforcement des capacités techniques et logistiques, et le développement de la recherche pharmaceutique.

6.Amélioration de la gestion du système d’information sanitaire

Elle passe par la mise en œuvre d’un plan stratégique pour renforcer le système d’information sanitaire, améliorer la qualité des données, et faciliter l’accès et le partage de l’information. Il s’agit là de renforcer les capacités de production et de diffusion de l’information sanitaire.

7.Promotion de la recherche pour la santé

Le renforcement de la recherche pour la santé implique une meilleure coordination, une diffusion efficace des résultats et la création d’un système de valorisation des résultats de recherche. Cela comprend le renforcement des institutions de recherche et la promotion de l’utilisation des résultats dans les politiques de santé.

8.Accroissement du financement de la santé et amélioration de l’accessibilité financière

Cet axe est tout aussi important que les autres. Il s’agit de mobiliser davantage de ressources financières pour le système de santé, rationaliser la gestion de ces ressources, promouvoir des alternatives de financement et réduire la part des dépenses des ménages. Cela inclut des efforts pour accroître le budget de l’État alloué au secteur de la santé, promouvoir l’assurance maladie universelle et réduire les coûts supportés par les usagers.

En définitive, les défis auxquels est confronté le système de santé burkinabè sont multiples et multiformes. L’Etat ainsi que tous les acteurs du secteur doivent poursuivre les efforts car il n’y a pas de développement sans une population en bonne santé.

Mouvement de Réflexion sur les Opportunités de Développement du Burkina Faso (MROD/BF)

