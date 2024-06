Tour du Togo 2024 : Les Nigérians créent la surprise face aux Burkinabè, Maliens et Ivoiriens

La troisième étape du Tour international du Togo s’est courue ce jeudi 6 juin 2024 entre Mango et Kara sur une distance de 131 km. La victoire d’étape est revenue à un coureur nigérian.

Mauvaise journée pour les cyclistes burkinabè au Tour du Togo 2024 lors de la troisième étape. Les Burkinabè qui n’ont jusque-là pas remporté d’étapes étaient attendus. Mais, Harouna Ilboudo et ses coéquipiers sont restés discrets.

Alors, les Nigérians et les Ivoiriens en profitent pour jouer les premiers rôles dans cette troisième étape. Après les 131 km de course, c’est le Nigérian Abdoul Nik qui s’impose devant l’Ivoirien Amadou Lengani et le Nigérian Momo Issa complète le podium.

Yaya Diallo est le leader du maillot du classement par points. Le Nigérian Abdoul Malick Youssouf arrache le maillot jaune de leader des épaules du Malien Yacouba Diallo.

