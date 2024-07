Santé au Burkina Faso : Le centre national de médecine physique et de réadaptation désormais opérationnel

publicite

Le ministre en charge de la santé et l’ambassadeur du royaume de la Belgique au Burkina Faso sont allés s’enquérir, ce mardi 2 juillet 2024, du plein fonctionnement du centre national de médecine physique et de réadaptation situé au Sud de la capitale burkinabè. Ce centre est le fruit de la coopération entre les gouvernements burkinabè et belge et de l’Agence de coopération de la fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie (APEFE).

Le centre national de médecine physique et de réadaptation offre ses services à tous les Burkinabè. Le coût par exemple de la consultation pour les enfants est de 2000 FCFA et 4000 FCFA pour les adultes. Le Centre est situé derrière le CHU de Tengandogo.

Dr Hamed Kami Ouédraogo, médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation et premier responsable du centre a affirmé que la structure prend en charge tous les patients qui ont besoin de la kinésithérapie.

«Nous prenons en charge des patients qui ont des difficultés soit d’ordre neurologique, soit musco-squelettique éventuellement aussi des enfants. En termes de coût, je pense que nous sommes dans les coûts autorisés au Burkina. À titre d’exemple, la consultation pour des enfants ça fait 2000 FCFA et pour les adultes ça fait 4000 FCFA », a-t-il précisé.

«L’accès aux soins est essentiel et l’accès physique aussi. Et on a eu l’occasion de discuter avec Mr le ministre (de la santé, ndlr) aussi sur l’accès physique au bâtiment. Effectivement, on a pu tous voir vous comme moi que l’accès malaisé et que pour les personnes handicapées et les personnes qui souffrent, il est certain qu’arrivant ici, le parcours est assez pénible», a fait remarquer Jean Jacques Quairiat, l’ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso.

Le diplomate belge a fait savoir que le ministre de la santé a rassuré que le gouvernement envisage des solutions de manière globale à long terme et «je pense à plus ou moins à court terme, il serait possible d’envisager un plan B».

Parlant de la kinésithérapie, Jean Jacques Quairiat a noté que la médecine n’est pas seulement de la chirurgie ou délivrer des médicaments. «C’est aussi prendre le temps de passer avec un patient à le mobiliser et c’est tout l’intérêt de la kinésithérapie», a-t-il souligné.

Le diplomate belge a renchéri que la kinésithérapie c’est quelque chose qui souvent se passe en coulisse «mais quand on a un enfant ou un membre de famille qui en a besoin, on se rend qu’elle vraiment est essentiel ». Le coût global de cette infrastructure uniquement s’élève à plus de 645 millions de francs CFA. Et l’équipement fait à son tour 75 millions de FCFA.

Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la santé a informé que ce centre accueille en moyenne 20 patients par jour des enfants comme des adultes. «C’est véritablement pour moi, l’occasion au nom du gouvernement de dire tout simplement merci à la Belgique pour cet appuie qui nous permet de combler véritablement un gros gap dans le système de santé», a-t-il exprimé sa gratitude.

Le ministre a aussi confié qu’avec l’appui de la Belgique, un certain nombre de centres de kinésithérapie ont été mis en place dans les hôpitaux universitaires et aussi dans certains hôpitaux régionaux.

Willy SAGBE

Burkina 24

