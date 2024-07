Souveraineté du Burkina Faso : Le Mouvement panafricain apporte son soutien au Président du Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, ce mardi 2 juillet 2024 en fin de matinée, le Mouvement panafricain Afrique et diaspora. Le mouvement est solidaire de la lutte menée par le Burkina Faso et veut apporter son soutien pour l’atteinte des objectifs de la Transition.

La suite après cette publicité

« Nous nous sommes entretenus avec le Président du Faso sur les questions en lien avec la révolution au Burkina Faso. En tant que mouvement panafricaniste, nous sommes témoins de ce qui se passe au Burkina et nous ne pouvons pas rester en marge de cela », a déclaré la porte-parole de la délégation, Dr Khanysile Litchfield TSHABALALA, à l’issue de l’audience.

Les échanges ont porté sur quatre points. Le premier est relatif à la volonté du mouvement d’organiser des missions commerciales au Burkina Faso. Le deuxième point porte sur le renforcement des capacités des femmes et des enfants. « Cela passe par une révolution politique, parce que les femmes et les enfants sont beaucoup exposés à la manipulation », a précisé Dr TSHABALALA.

Le troisième point concerne le renforcement des capacités du service public et des fonctionnaires, et enfin le quatrième point est relatif à la paix et la sécurité. « Nous sommes fatigués de voir les missions de maintien de la paix des Nations unies, venir en Afrique alors qu’on continue de tuer les gens », a-t-elle indiqué.

Selon la présidente du Mouvement panafricain Afrique et diaspora Winnie Auma OGWENO alias Winnie Mandela, la mission principale de cette organisation est la libération économique, politique, et sociale de l’Afrique. « Nous voulons nous assurer que les empires et royaumes restent intacts, que nous gardons nos identités culturelles », a-t-elle souligné.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite