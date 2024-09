Forum des investissements de la diaspora burkinabè : Clap de fin des activités de la 2e édition à Bobo-Dioulasso

publicite

La deuxième édition du forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabè a refermé ses portes le samedi 21 septembre 2024 à Bobo-Dioulasso. La cérémonie de clôture a été marquée par des recommandations à l’endroit de l’Etat, suivies d’une immersion dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso.

C’est avec une note de satisfaction que la deuxième édition du forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabè a refermé ses portes à Bobo-Dioulasso. « Le bilan est au-delà de nos attentes. Nous sommes arrivés à travailler pendant 02 jours. Les activités se sont bien déroulées et des recommandations ont été faites à l’endroit de nos plus hautes autorités et avec la présence du ministre en charge des Burkinabè de l’extérieur, nous sommes rassurés que le message sera transmis à qui de droit », a expliqué Romuald Sawadogo, président du comité d’organisation.

La création des conditions favorables à l’investissement de la diaspora au pays constitue le contenu principal des différentes recommandations formulées à l’endroit des autorités. Le ministre des affaires étrangères et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué l’initiative.

« Nous accueillons ce forum favorablement parce que c’est une initiative qui permet de valoriser la diaspora et de les rassembler pour discuter sur comment on peut optimiser la contribution de la diaspora laquelle en a fait un levier pour le développement par le président du Faso », a-t-il exprimé.

Egalement, une nuit dénommée « nuit des acteurs économiques de la diaspora » a permis de primer certains acteurs de la diaspora. Le rendez-vous est pris à Tenkodogo en 2025 pour la 3e édition.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

