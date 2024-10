Burkina Faso : L’héritage du Capitaine Thomas Sankara célébré par la diaspora

publicite

À l’occasion de leur voyage au Burkina Faso, des Canadiens d’origine gabonaise ont rendu un vibrant hommage au père de la révolution burkinabè, le Capitaine Thomas Sankara, lors d’un point de presse, le vendredi 18 octobre 2024, à Ouagadougou. Cet hommage transcende les frontières et souligne l’importance de l’héritage de ce leader panafricain.

De passage au Burkina Faso à l’occasion de la commémoration de l’an 37 du décès du capitaine Thomas Sankara, des Canadiens d’origine gabonaise se sont adressés aux professionnels de médias, où il a été question de louer les idéologies de ce leader charismatique.

« Le sankarisme, grosso modo vise l’indépendantisme, le souverainisme. Lorsque Sankara préconisait par exemple le consommer burkinabè, de produire ici localement, au fond, sa vision était de contrôler les matières premières burkinabè… Sankara, il avait une longueur d’avance sur beaucoup de leaders », a dit Allhin Ambamany.

Selon lui, l’AES mise en place par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, promeut les idéologies du capitaine Thomas Sankara. Ce qui est d’ailleurs à saluer, à l’entendre. En ce sens, Allhin Ambamany a lancé une mention spéciale au capitaine Ibrahim Traoré.

« Le leader Ibrahim Traoré parle aux jeunes, il parle à sa population, il éveille les consciences. C’est aussi important de communiquer. C’est bon d’agir, mais il faut aussi parler. D’ailleurs, la communication est dans l’action. Il faut parler aux jeunes et éveiller leurs consciences, leur faire connaissances des problèmes auxquels on est confronté, contre qui on lutte véritablement… A cela, le capitaine Ibrahim Traoré a un point de plus », a-t-il dit.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

