SIAO 2024 : Un poster prendre une photo avec le Capitaine Ibrahim Traoré

Ouverte depuis le 25 octobre 2024, la 17e édition du Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou bat son plein. Venus de divers horizons, les exposants et festivaliers vivent une semaine artisanale haut de gamme. C’est l’occasion pour Adama Tapsoba de démontrer son admiration pour son président, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers un poster.

C’est sans doute l’un des stands les plus prisés de cette biennale culturelle. Il s’agit du stand de Adama Tapsoba, et ses alliés. Loin d’exposer des objets d’arts ou de la gastronomie, c’est plutôt le Capitaine Ibrahim Traoré, qui y règne à travers un poster.

L’occasion est donc belle pour les festivaliers de se rapprocher symboliquement de leur président en attendant le beau jour. Hommes, femmes, sans distinction d’âge font la queue pour profiter de cet instant magique.

L’idée de derrière cette œuvre est guidée par un esprit patriotique, à écouter les initiateurs. « Les gens veulent faire des photos avec leur président, mais tout le monde ne peut pas l’avoir. On a alors profité de cette édition du SIAO pour permettre à ceux qui n’ont pas encore l’occasion de prendre une photo avec le président de le faire au moins avec son poster. En plus des photos, nous avons des documents qui résument les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré, depuis son arrivée au pouvoir », a mentionné Adama Tapsoba.

A côté du poster du Président du Faso, une caisse contenant des pièces et des billets de banque s’y trouve. Sur cette caisse, nous pouvons lire en gras « Votre contribution pour l’effort de guerre ». C’est alors l’occasion pour certaines bonnes volontés d’apporter leur contribution pour le fonds de soutien patriotique. Déjà à quelques jours, cette caisse prend forme et contient des différentes monnaies, telles l’Euro, le Dollar, le Cedi, et autres.

Armand Koala a donné sa contribution pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso. A défaut de prendre une photo avec le président, cet admirateur du capitaine Ibrahim Traoré a réalisé son rêve à moitié.

« D’abord j’ai suivi un reportage à la télé où on parlait de ce stand qui permet aux gens de faire des photos avec le poster du président. C’est ce qui m’a motivé à me rendre ici pour moi aussi profiter. Je suis très content et j’invite les Burkinabè à contribuer à l’effort de paix », a-t-il lancé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

