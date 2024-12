Ouagadougou : Le festival de la culture Kal-Tamasheq attendu du 27 au 29 décembre 2024

publicite

La communauté Kaltamasheq organise sa 1ère édition du festival de la culture Kal-Tamasheq du 27 au 29 décembre 2024. En prélude à cet événement, le comité d’organisation a animé un point de presse le jeudi 19 décembre 2024 à Ouagadougou.

A travers cette première édition, la communauté Kal-tamasheq veut faire la promotion de leur culture. « Nous voulons manifester que nous sommes là, que nous existons. Nous voulons aussi apporter ce léger pan qui existe au niveau du Sahel et même dans le port du turban. Les tamasheq et les peulh ne portent pas le turban de la même manière », a mantelé Dicko AG Diemdioda, ancien ministre délégué de l’éducation et ancien député.

Au-delà de l’aspect culturel, cet événement se veut être un cadre de promotion de la paix et de l’unité. Dicko AG Diemdioda appelle les fils et filles égarés à revenir à la raison et s’unir le pays. « Nous avons des fils, des frères qui se sont radicalisés et ce festival nous permet de leur parler pour leur dire venez, revenez à la maison la patrie a besoin de vous. Notre objectif c’est de créer un seul Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Selon le président du comité d’organisation, Dicko Issoufa Mouzérata, une rue marchande et des expositions animeront les trois jours d’activité afin de promouvoir la culture Kaltamasheq. « Un défilé de mode mettra en exergue, la tenue vestimentaire tamasheq. Sur le site nous aurons une rue marchande, une exposition de l’artisanat et de la cuisine des mets « tamashequophones » », a-t-il laissé entendre.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

