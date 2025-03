Au cœur de la douleur, l’espoir : Le Burkina Faso honore les veuves et orphelins des Forces Armées

publicite

La cérémonie d’ouverture de la conférence nationale pour la prise en charge des veuves et orphelins des Forces Combattantes a eu lieu ce mardi 11 mars 2025 à Ouagadougou. L’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre est porteuse de l’Organisation de cette conférence placée sous la présidence du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré. La cérémonie d’ouverture de l’événement a été placée sous l’égide du ministre d’Etat, de la Défense et des anciens combattants, le Général Célestin Simporé.

“Ces familles, qui ont tout donné pour la nation, méritent notre attention, notre compassion et notre action collective”, a indiqué le médecin Colonel Lamine Ouédraogo, Directeur général de l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre.

Il a avoué d’ailleurs que c’est ce qui a justifié la tenue de cette conférence nationale pour la prise en charge psychosociale des veuves et orphelins des forces, combattantes ce jour à Ouagadougou, a indiqué le médecin Colonel Lamine Ouédraogo. Le directeur général de cette agence, puisque c’est de lui qu’il s’agit, l’a si bien dit, derrière chaque soldat tombé se trouve une famille qui doit faire face au deuil, à l’incertitude et à de nouvelles responsabilités parfois accablantes.

Les veuves se retrouvent souvent seules face à des exigences du quotidien, aux démarches administratives parfois complexes et à des défis économiques. Quant aux orphelins, ils grandissent avec une absence qui laisse une empreinte indélébile sur leur développement et leur avenir.

Alors quoi de plus normal qu’une tribune pour réfléchir sur leur prise en charge psychosociale, quoi de plus normal qu’une cérémonie portée par les plus hautes autorités du Burkina Faso. En effet, si c’est le ministre d’État, ministre de la Défense et des anciens combattants qui a officié la cérémonie d’ouverture de cette conférence, il n’en demeure pas moins qu’elle est placée sous la présidence du Président du Faso, Chef de l’État. Il aura d’ailleurs une entrevue directe avec les veuves et orphelins des combattants à l’occasion de la cérémonie de clôture de la présente conférence nationale.

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général Célestin Simporé, l’a dit, durant les 3 jours de la conférence nationale pour la prise en charge psychosociale des veuves et orphelins des Forces Combattantes, des Intelligences vont discuter en vue de trouver des solutions de sortes à ce que les veuves et les orphelins, après avoir subi la douleur de la perte de leur conjoint ou de leur conjointe puisse retrouver une vie heureuse souveraine et indépendante.

Pour lui, notre responsabilité est de les aider, de les assister dans tous les domaines au nom du combat que leur époux ou épouse a mené. Selon lui, il est de notre devoir de les réconcilier sur le plan psychosocial, du fait du traumatisme qu’ils ont subi du fait de la perte de leur conjoint.

Il faut dire à ce propos qu’une conférence inaugurale sur le thème “ Au cœur de la douleur, quelles stratégies de résilience et de reconstruction pour les veuves et les orphelins des Forces de Défense et de Sécurité?” a été animé par Dr Nestorine Sangaré. Il a été question pour elle, de parler de la mort, du caractère naturel de la mort et plus spécifique l’engagement du combattant jusqu’au sacrifice suprême.

Elle a donc donné des conseils pratiques aux veuves et veufs des combattants pour une reprise en main de leur vie après le deuil, d’astuces pour guérir émotionnellement après leur deuil, de reprise des responsabilités sur leur propre vie, sur la vie de leur famille, mais aussi de la gestion de l’héritage en collaboration saine avec la belle famille et une reconstruction de leur vie.

Pendant trois jours (du 11 au 13 mars 2025), outre la conférence inaugurale animée par Dr Nestorine Sangaré, diverses communications (sur des thèmes variés qui couvrent tout le parcours de veuves et des orphelins), quatre (4) travaux en atelier thématiques (où toutes les difficultés identifiées seront analysées en détails pour aboutir à des solution concrètes et adaptées) seront menés.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

