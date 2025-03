Base Aérienne 210 de Bobo-Dioulasso : Le Commandant Ali Porgo est désormais au commandement

publicite

La Base Aérienne 210 (BA210) de Bobo-Dioulasso a officiellement un nouveau commandant. La cérémonie de passation de commandement s’est tenue ce vendredi 14 mars 2025 dans l’enceinte de la base, consacrant l’installation du Commandant Ali Porgo à la tête de cette importante unité de l’Armée de l’Air.

La suite après cette publicité

Présidée par le Chef d’État-major de l’Armée de l’Air, le Colonel Brahima Christian Ouattara, la cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses. Dans son discours, le Commandant Ali Porgo a rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, le Commandant Koté, qu’il a salué pour son leadership et son engagement. « Je voudrais dire ici publiquement toute l’admiration que j’ai pour cet officier, pour son charisme, son sens de l’humain, sa sincérité, son esprit innovant et son action volontariste.

Son rôle a été déterminant à un moment où la survie de la spécialité chasse était cruciale », a-t-il déclaré. Le Commandant Porgo a également exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à son parcours, notamment sa famille, ses collaborateurs et ses promotionnaires.

Une vision tournée vers l’efficacité et l’innovation

Prenant la parole, le nouveau commandant de la BA210 a exposé les grandes lignes de son action, qui reposera sur plusieurs axes stratégiques. Il mettra un point d’honneur au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de son unité à travers un entraînement rigoureux et des formations qualifiantes. Il compte aussi améliorer le dispositif de protection des installations, des moyens aériens et du personnel, afin de garantir un environnement sécurisé et propice aux opérations.

Conscient du rôle clé de l’innovation dans un contexte de guerre asymétrique, il entend instaurer un cadre propice à l’émergence d’idées nouvelles et à la modernisation des pratiques. Enfin, il s’engage à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel, gage de motivation et de performance accrue.

Un choix stratégique pour l’Armée de l’Air

Le Chef d’État-major de l’Armée de l’Air, le Colonel Brahima Christian Ouattara, a salué la nomination du Commandant Porgo, soulignant ses compétences et son expérience. « Cette Base Aérienne est très importante et nous ne pouvons pas la confier à n’importe qui. C’est pour cela que nous avons choisi le Commandant Porgo », a-t-il affirmé, tout en lui souhaitant plein succès dans sa mission.

Le Commandant Ali Porgo prend fonction dans un contexte sécuritaire délicat où l’Armée de l’Air joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme. Sa vision et son engagement seront déterminants pour renforcer les capacités de la BA210 et contribuer à la défense du territoire burkinabé.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite