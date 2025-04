Lutte contre la cybercriminalité : Un faux agent de la BCLCC interpellé 

L’individu, B.I., âgé de 43 ans, de nationalité burkinabè et résidant à Ouagadougou, a très vite tissé un lien de confiance avec sa victime. Lors d’une rencontre physique à Ouagadougou, K.H. lui confie que sa fille a été victime d’une escroquerie en ligne. B.I. lui recommande alors de porter plainte à la BCLCC et promet de s’occuper personnellement du dossier.

Une fois K.H. retournée à Bobo-Dioulasso, le présumé cyber escroc lui demande de lui envoyer la copie de sa carte d’identité, celle de l’extrait d’acte de naissance de sa fille, ainsi qu’une somme d’argent prétendument destinée à couvrir des soi-disant « frais de carburant » et de « communication » dans le cadre de l’enquête.

Interpellé et mis face aux éléments de preuves détenus par les enquêteurs, B.I. avoue les faits lors de son audition. Il a été déféré devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de ses actes. En rappel l’usurpation de fonction et l’escroquerie sont des infractions prévues et punies par le Code pénal burkinabè.