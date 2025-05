Générosité : « Escale village Loumbila » met fin à 10 ans de pénurie d’eau au CSPS Bangrin

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le vendredi 30 mai 2025, un immense soulagement a été ressenti au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Bangrin, dans la commune de Loumbila. L’espace gastronomique « Escale village Loumbila » y a inauguré un forage d’eau vital. Cette source d’eau met fin à une décennie de pénurie hydrique qui entravait gravement les soins de santé et l’hygiène au sein de l’établissement.

L’initiative est née de la profonde compassion de Zanga Awa, promotrice de « Escale Village Loumbila ». Émue par une expérience personnelle, elle a décidé d’agir. « Pour la petite anecdote, j’étais ici le 2 janvier 2024 parce que ma directrice ne se sentait pas bien.

Il y avait une urgence et on me dit qu’il y a un CSPS dans la zone et nous sommes venus. J’étais vraiment triste de voir les lieux sans eau. Et depuis ce jour-là, je me suis promis que nous allons changer la situation ici. On va apporter de l’eau », a-t-elle expliqué.

Cette promesse, transformée en réalité, a coûté environ 5 millions de francs CFA et offre un débit de 4 mètres cubes, capable de desservir non seulement le CSPS mais aussi le village environnant. Pour Kiemtoré Frédéric, Major du CSPS de Bangrin, cette donation est une bénédiction inespérée.

« Depuis sa création en 2015, ce centre de santé a connu des problèmes en matière d’accès à l’eau. Plusieurs tentatives ont échoué. Nous avons frappé à plusieurs portes. Au moment où nous avons perdu l’espoir, j’ai remarqué une dame de piété, de bonté et de générosité a sauvé nos cœurs, pleines de chance », a-t-il déclaré, la voix chargée d’émotion.

Il a décrit la situation antérieure comme une « souffrance totale, une situation chaotique, » où l’eau devait être acheminée par bidons, rendant l’hygiène presque impossible. Le CSPS de Bangrin est le plus fréquenté de la commune, ayant enregistré près de 14 367 malades en 2024, soit plus de 1000 par mois.

Le Major Kiemtoré a souligné l’urgence de cette situation qui régnait. « Vous imaginez 1000 malades qui fréquentent un centre de santé sans eau, une femme qui accouche sans eau, un accidenté qui vous angoisse sans eau. Qu’est-ce que vous allez faire ? », s’est-il interrogé.

Au-delà du forage, le Major Kiemtoré a profité de l’occasion pour lancer un appel à la solidarité, mettant en lumière d’autres besoins pressants, tels que le remplacement de matelas usagés qui forcent certains patients à se coucher à même le sol.

Boureima Sawadogo, chargé de mission de la région du Plateau-Central auprès du Président du Faso, a salué cette initiative comme nouvelle et exemplaire.

« Cette initiative va permettre à la population, en général, et en particulier les malades qui fréquentent ce centre, de se soulager et de se prendre en charge côté hygiénique. Donc c’est une œuvre de soulagement, c’est vraiment à féliciter », a-t-il affirmé.

Selon la donatrice, ce geste de générosité répond directement à l’appel lancé par le Président du Faso pour soutenir les initiatives locales.

Akim KY

Burkina 24