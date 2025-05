Communiqué nécrologique | Décès de OUEDRAOGO Jean Pierre : Faire-part et Programme des obsèques

Son Excellence, le Ouidi Naaba Kiba de Ouagadougou,

Le Samandin Naaba Koanga II de Ouagadougou,

Le Naaba Sanem de Zorgho,

Le Tengsoba de Zorgho,

Le Ouidi Naaba de Zorgho,

Le Koosnaaba de Zorgho,

Les grandes familles OUEDRAOGO et YAMEOGO à Zorgho et Ouagadougou,

Les familles alliées PITROIPA, NANEMA, KERE, HULLAK en Belgique, NACOULMA, SAWADOGO, OUEDRAOGO, ZOUNGRANA, KABORE et TAPSOBA,

La famille de Feu OUEDRAOGO Nabyouré Boniface à Yako, Zorgho et Ouagadougou,

Les frères et sœurs,

Pr NACOULMA/OUEDRAOGO Odile Germaine à Ouagadougou,

Dr SAWADOGO/OUEDROAOGO Agathe Delphine à Ouagadougou,

Dr KABORE/OUEDRAOGO Édith Thérèse à Ouagadougou,

Mme OUEDRAOGO/OUEDRAOGO Catherine à Ouagadougou,

M. OUEDRAOGO Benoit à Ouagadougou,

Mme ZOUNGRANA/OUEDRAOGO Célestine à Ouagadougou,

Mme KABORE/OUEDRAOGO Eugénie à Ouagadougou,

Mme OUEDRAOGO Antoinette à Ouagadougou,

Mme TAPSOBA/OUEDRAOGO Aude Dalaké à Ouagadougou,

M. OUEDRAOGO L. Joseph à Ouagadougou,

M. OUEDRAOGO L. Étienne à Ouagadougou,

Mme Veuve OUEDRAOGO Marie Rose à la Trame d’accueil,

Mme BELEM/OUEDRAOGO Justine à Ouagadougou,

Colonel YAMEOGO Louis Joanny, ses frères et sœurs à Ouagadougou,

La famille de Pr OUEDRAOGO Dieudonné et sa sœur Édith à Ouagadougou,

La famille de OUEDRAOGO François Joseph à Ouagadougou,

La famille de OUEDRAOGO Dieudonné à Ouagadougou,

La famille de OUEDRAOGO Rayendé Marius à Ouagadougou,

La famille de Feu OUEDRAOGO Yamba Christian,

La famille de Feu OUEDRAOGO Tinsé Albert,

La famille de Feu OUEDRAOGO Tampouré Anatole,

Les neveux et nièces,

Les enfants,

Charles Auguste, S. Yannick Philippe et S. Carole Angélina et les petits enfants Berliot-Léon et Amarillis-Léonne,

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès brutal de leur frère, beau-frère, père, grand-père OUEDRAOGO Jean Pierre, ancien Directeur Général de la Météorologie et ancien Représentant de l’ASECNA, Chevalier de l’Ordre National, le jeudi 22 Mai 2025 à Ouagadougou.

Le programme des obsèques se présente comme suit :

Lundi 02 juin 2025 : 16h – Levée de corps à la morgue de l’hôpital Yalgado

Lundi 02 juin 2025 : 20h – Veillée de prières au domicile familial à Dapoya

Mardi 03 juin 2025 : 8h – Levée du corps au domicile familial

Mardi 03 juin 2025 : 9h – Absoute à la Cathédrale de l’Immaculée conception de Ouagadougou suivie de l’inhumation au cimetière municipal de Saint Léon (Ouagadougou).

UNION DE PRIÈRES