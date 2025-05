Caritas Africa organise une conférence sur l’interdépendance de l’accès à l’eau et de la sécurité alimentaire face aux crises humanitaires

publicite

Caritas Africa a clôturé ce vendredi 30 mai 2025 à Ouagadougou une conférence sur l’interdépendance de l’accès à l’eau et de la sécurité alimentaire face aux crises humanitaires. Cet événement, qui s’est déroulé du 28 au 30 mai au centre de recherche et de formation pour le développement humain intégral, a réuni des participants venus de divers pays de la sous-région.

Pendant trois jours, les échanges se sont articulés autour du thème « Renforcer l’eau et la sécurité alimentaire en Afrique : un partenariat humanitaire et de plaidoyer pour la résilience en temps de crise ». C’est à l’occasion de la cérémonie de clôture que l’abbé Denis Sandwidi, représentant Monseigneur Justin Kientega, président de l’Ocades Caritas Burkina Faso, a souligné l’importance de cette rencontre.

« À la lumière des échanges riches et féconds que nous avons eus, je peux affirmer que cette conférence a été bien plus qu’une simple rencontre. Elle a été un véritable creuset de réflexion stratégique, de partage d’expériences et de renforcement des liens de solidarité entre les membres du réseau Caritas », a déclaré abbé Denis Sandwidi, soulignant ensuite que cette rencontre a également permis de « passer la fête de l’Ascension de manière concrète dans le travail et la fraternité ».

Les participants ont été félicités pour la qualité de leurs travaux et les résultats obtenus. « Vous avez souligné la nécessité d’une réponse intégrée, alliant action humanitaire, plaidoyer et renforcement de la résilience des communautés.

Dans un contexte d’épuisement des finances externes, cette rencontre a permis de réfléchir et de relancer la nécessité de la mobilisation locale des ressources financières notamment à travers la redynamisation du fonds régional de solidarité de Caritas Africa », a-t-il mentionné.

Ces discussions approfondies ont mené les participants à collectivement identifier les principaux défis en matière de sécurité alimentaire et d’accès à l’eau.

En conséquence, à l’issue de la conférence, ils se sont engagés sur plusieurs axes majeurs comme « Promouvoir une agriculture inclusive, durable et résiliente, axée sur les petits exploitants, en particulier les femmes et les jeunes ; Garantir l’accès à l’eau potable, en quantité suffisante et à un coût abordable, grâce à une gouvernance participative de l’eau, Plaider en faveur de politiques justes respectant les droits à la terre et à l’eau, ainsi que la souveraineté alimentaire ; Renforcer la résilience et les capacités d’intervention d’urgence face aux chocs climatiques… », a fait ressortir Gaston Goro, participant venu du Mali.

Par ailleurs, un appel fort a été lancé à l’attention de divers acteurs « Les gouvernements africains sont exhortés à placer l’eau et la sécurité alimentaire au cœur du développement national et à respecter les engagements pris dans le cadre de la Déclaration de Malabo et de l’Agenda 2063 de l’UA, les donateurs internationaux doivent accroître considérablement leurs investissements dans l’agroécologie, l’adaptation au changement climatique et les innovations locales, les acteurs du secteur privé sont appelés à respecter les droits humains et les limites écologiques », ont entre autre cité les participants dans leur appel.

