Burkina Faso : Hélèna Transports, la nouvelle compagnie qui vous assure respect, sécurité et confort

La famille du transport en commun burkinabè s’agrandit. Hélèna Transports SARL, le nouveau né, a officiellement lancé ses activités, ce samedi 31 mai 2025, à Ouagadougou.

Cette compagnie de transport se veut un nouveau départ vers une mobilité inter-urbaine et une nouvelle ère du transport moderne, fiable et accessible. Le respect, la sécurité et le confort sont ses maîtres mots. Les villes desservies, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et bientôt Abidjan.

Pour Malick Ziba, Directeur général (DG) de Hélèna Transports, il s’agit de réinventer le transport interurbain, en mettant l’accent sur la sécurité et le confort du client. « Hélèna Transports, c’est la promesse d’un voyage confortable, sécurisé et ponctuel », a rassuré le DG.

Et d’ajouter que les bus mis à la disposition des clients sont équipés de climatisation, de la connexion WiFi, de port-USB et de caméras embarqués (6 au total). Pour un début, la compagnie, des dires de M. Ziba, compte une flotte de 4 bus.

Vincent Tougouri, le DG des transports terrestres et maritimes, a fait savoir que Hélèna Transports est la 657e compagnie de transport inscrite dans leurs registres. Notant les efforts consentis pour offrir des bus modernes aux populations, Vincent Tougouri a félicité le promoteur de la nouvelle compagnie de transport pour son engagement courageux et inspirant. Il a alors lancé un appel à tous les acteurs du transport à s’inscrire dans cette dynamique d’innovation et de professionnalisme.

Les invités présents, après la coupure du ruban, marquant officiellement le lancement des activités de la société de transport, ont eu droit à une visite guidée des locaux de la compagnie à Ouagadougou et d’un des bus.

Hélèna Transports, à Ouagadougou, est située sur la nationale 5, route de Pô, près du Golf club, dans le quartier Balkuy. A Bobo-Dioulasso, elle est sur l’Avenue du Général De Gaulles, près de l’OST.

Durant tout le mois de juin 2025, bénéficiez des tarifs promotionnels chez Hélèna Transports en coupant un aller simple sur Bobo-Dioulasso ou Ouagadougou à 7 000 F CFA au lieu de 8 000 F CFA, le tarif habituel. Après ce mois de juin, il est aussi possible pour tout voyageur de couper un aller-retour sur Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso à 7 000 F CFA.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24