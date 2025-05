publicite

Les membres du Gouvernement ont visité, ce samedi 31 mai 2025, le site de production de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », situé dans l’enceinte de l’ancien lycée Phillipe Zinda Kaboré à Ouagadougou. Conduits par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les ministres sont allés encourager le coordonateur de l’initiative et toute son équipe pour plus de résultats sur le terrain.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien actif du Gouvernement à cette initiative du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, dont l’objectif est de transformer durablement le visage des grandes villes du Burkina Faso. Adoptée en Conseil des ministres en octobre 2024, « Faso Mêbo » vise notamment l’embellissement, l’assainissement et l’urbanisation accélérée de plusieurs zones stratégiques.

Sur le site, le Premier ministre et sa délégation ont visité les différents stocks des intrants de production essentiellement composés de ciment, de sable et de quartz concassé. Ils ont par la suite saisi pelles et truelles pour le gâchage du mortier destiné à remplir les moules de pavé. Un labeur d’une journée avec beaucoup d’entrain aux côtés des travailleurs de la fabrique de « Faso Mêbo ».

Dans un geste fort en symbole, les ministres se sont cotisés pour faire don de 150 tonnes de ciment à « Faso Mêbo » afin de soutenir son action.

Après le site de fabrication des pavés, les membres du Gouvernement se sont rendus sur l’Avenue du Burkina pour la pose de pavés, traduisant par l’exemple l’appel lancé à tous les citoyens à s’investir dans la transformation du pays.

« Faso Mêbo, c’est un appel lancé à chaque citoyen du Burkina Faso. Il faut que tous, nous nous levions et que chacun apporte sa pierre à la construction du pays. La révolution populaire et progressiste que nous prônons passe par des actions concrètes. Nous devons être des acteurs, et non de simples témoins passifs », a déclaré le Chef du Gouvernement.

Il a également souligné que cette dynamique, visible pour l’instant dans la seule ville de Ouagadougou, est appelée à s’étendre dans tout le pays. « L’objectif est de construire par nous-mêmes, avec nos moyens et notre génie, un Burkina Faso plus beau et plus résilient. »

La phase pilote de « Faso Mêbo », en cours à Ouagadougou, enregistre des résultats visibles. En effet, les principales artères voient leurs accotements et terre-pleins centraux se parer de pavés flambant neufs. Bien plus qu’un programme d’aménagement, cette initiative, par ses résultats concrets, devient un véritable mouvement citoyen incarné au plus haut sommet de l’État et visant à faire de chaque Burkinabè un bâtisseur de la nation.

