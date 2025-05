Altitude Nahouri Acte 16 : Le Ghana et le Burkina Faso se partagent le top 5

La 16ème édition du semi-marathon Altitude Nahouri s’est tenue ce samedi 31 mai 2025, dans la région du Centre-Sud. 65 athlètes de nationalités différentes ont pris le top départ de cette édition. Après 21km en plus des 447m d’accession sur le pic, c’est le Ghanéen Koogo Atiah qui remplace le Kenya sur le trône de cette compétition. Il a décroché en premier le drapeau du haut de cette colline en 1h18mn40s.

Dès le top départ donné à 8h18 minutes, les choses n’ont pas tardé à se dessiner pour le champion de cette édition, le Ghanéen Koogo Atiah. Avec une large avance dans la ville, il est arrivé sur la piste rouge avec une différence de plus d’un km. Sur le pic, c’est bien lui qui a conservé cette large avance en décrochant le drapeau de l’édition en 1h18mn40s.

Pour sa première participation, le champion a déclaré avoir fait face à une rude concurrence. « Cette compétition est l’une des meilleures compétitions de marathon. C’est ma première participation et je suis convaincu que si ces conditions continuent, cette compétition deviendra l’une des meilleures compétitions en Afrique », a-t-il déclaré.

Le champion a été suivi par le Burkinabè Fidèle Tankoano. C’est une prouesse qu’il a réalisée en 1h29mn13s. « Au début, ce n’était pas simple. J’ai dû beaucoup conserver mon énergie, comme je savais qu’il y avait une montée en plus. L’entraînement fait partie de cette victoire. Ça me fait de la joie car c’est ma toute première fois », a également indiqué le premier Burkinabè.

Akaka Atampouré du Ghana et Yaya Sidibé du Burkina Faso ont devancé Boubacar Nebié dans le top cinq de cette édition. Le cap de l’année 2025 a comblé toutes les attentes, selon le représentant du promoteur Maître Bouba Yaguibou. « On est bien satisfait que cette édition se tienne. C’est un challenge qui a été relevé », s’est réjoui Maître Bouba Yaguibou.

Il a aussi rappelé que « l’objectif de cet événement est de participer au rayonnement du pays et promouvoir le sport ». Et c’est ce fait qui a une fois de plus valu l’accompagnement de Moov Africa Burkina Faso, selon le représentant du directeur général, Alexandre Bayala, par ailleurs directeur régional de la société.

Il a profité de l’occasion pour rappeler le lancement d’une application de la promotion de la marche au pays des Hommes intègres dénommée « Marche & gagne ».

Une somme de 1 million de Francs CFA est revenue au premier de l’édition. Le deuxième est réparti avec la somme de 500 000 F. Le premier de la province, Nion Roger, arrivé 9ème au classement général a empoché une enveloppe de 50 000 F CFA.

Chez les dames, la première à monter sur le pic, Mariétou Gnessien, a eu droit à une somme de 250 000 F CFA (première fille de la compétition et première fille burkinabè). Toutes ces sommes seront remises au cours d’une soirée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24